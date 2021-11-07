При нападі на прем'єра Іраку використали три безпілотники

На прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадхімі скоїли замах з допомогою дрона. Водночас для цього використали три безпілотники.

Про це видання повідомило з посиланням на Міністерство внутрішніх справ республіки. Водночас сили безпеки змогли знищити 2 безпілотні літальні апарати під час їхнього нальоту на резиденцію прем'єра.

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Після атаки прем'єр аль-Кадхімі звернувся до населення Іраку із закликом "проявити холоднокровність". Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

У світі засудили напад на аль-Кадхімі

Водночас ракетний обстріл резиденції прем'єра засудили у США та запропонували допомогу в розслідуванні атаки.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані також засудив відповідний напад. Відповідальність за атаку він поклав на "іноземні аналітичні центри". Вони, за його словами, принесли лише "нестабільність пригноблюваному народу Іраку внаслідок створення і підтримки терористичних груп і довготривалої окупації країни".

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У західних ЗМІ також мовиться, що спроба замаху на прем'єра Іраку сталася на тлі зростання напруженості після парламентських виборів, які відбулися в країні 10 жовтня.

Замах на прем'єра Іраку: коротко