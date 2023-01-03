Кияни об'єдналися, щоб ліквідувати наслідки "русского міра" у Протасовому Яру: неймовірні фото

Напередодні Нового року росіяни вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. На жаль, внаслідок прильотів були руйнування та постраждалі, зокрема, у Протасовому Яру.

Однак небайдужі кияни не залишилися осторонь і не стали пасивно чекати, поки комунальні служби приведуть до ладу вулиці їхнього міста. Так, з 9 ранку 3 січня вони зібралися, щоб привести до ладу те, що приніс з собою "русскій мір". На місці подій побував й 24 канал.

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Згуртувалися заради допомоги

На місці влучання ракети роботи й справді багато: пошкоджені будинки, автівки, повалені дерева, пошкоджений газопровід, а поруч – величезна вирва, яку огородили забором. Тож долучилося багато охочих допомогти: хтось складав сміття, хтось завантажував його в авто для вивозу, а хтось влаштував справжнісінький польовий обід для небайдужих.

Також до акції долучилися комунальники, які обіцяють вивезти сміття.

Прибирання тривало довго, однак оскільки роботи дуже багато, кияни запланували прибирання й на наступний день, 4 січня, на 9:30.

Кияни влаштували прибирання у Протасовому Яру / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

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