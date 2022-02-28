Прибульці з темного боку Місяця, – як відрізнити український гелікоптер від ворожого
28 лютого 2022 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Верховна Рада
У Верховній Раді пояснили, як відрізнити українські гелікоптери від ворожих російських. Головна особливість російських гелікоптерів – відсутність розпізнавальних знаків.
На хвості українських гелікоптерів білі смуги
Основна різниця між українськими та ворожими гелікоптерами у розпізнавальних знаках на хвостовій балці. Зокрема, на українських гелікоптерах вказані армійських білі смуги.
Це важливо В Україні вбито 4500 російських солдатів, – Зеленський
Також на українських гелікоптерах вказані розпізнавальні знаки України.Щодо гелікоптерів російських окупантів, то всі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, "ніби це прибульці з темного боку Місяця". У Верховній Раді повідомили, що гелікоптери Росії можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.
Як відрізнити український гелікоптер від ворожого / Фото з телеграм-каналу Ради
Росія втратила 29 гелікоптерів
- З 24-го лютого, коли Росія нахабно вторглася в Україну, держава-агресор втратила 29 гелікоптреів.
- Також українські військові героїчно знешкодили 29 ворожих літаків.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже вбито 4500 російських солдатів.
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