Прибуток був на російському ринку, – продюсерка прокоментувала українськомовний дубляж

З 16 липня набрали чинності низка норм мовного закону. Зокрема, тепер усі фільми і серіали, вироблені в Україні, мають демонструватися українською мовою.

Якщо у кінотеатрах стрічки вже давно демонструються державною, то деякі телеканали – незадоволені. Відтепер вони не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами. Найбільші медіагрупи хотіли пролобіювати відтермінування дії цієї норми на закінчення карантину.

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Роль Росії в українському кінематографі

Українські канали продовжують закуповувати російськомовні серіали. Крім того, знімають серіали російською, щоб потім їх було легше продати Росії. Гроші є причиною, чому українці на 8 році війни продовжують співпрацювати з країною-агресоркою і створювати контент так, щоб він подобався їхньому споживачу.

Якщо порівнювати об'єм українського ринку і російського ринку, то очевидно, що прибуток весь буде там. Тут стає пріоритетом, на жаль, абсолютно комерційна вигода від того, а не якісь переконання, принципи і цінності,

– зауважила продюсерка Юлія Синкевич.

Водночас поступово кіновиробники починають орієнтуватись на Захід, а не на Росію. Все більше режисери та продюсери співпрацюють із західними партнерами, а українські стрічки завойовують міжнародні нагороди.

Режисер Ігор Тимченко розповів, що більшість його колегнамагаються шукати зв'язки, контакти, ринки в світі усьому, а не лише в Росії. Іноді кінематографісти свідомо не розглядають співпрацю з країною-агресоркою.

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Чому медіагрупи проти змін

Ті, хто виступали проти початку дії норми мовного закону, пояснювали свою позицію тим, що кіноіндустрія сильно постраждала від карантинних обмежень. Мовляв, додаткові витрати на дубляж контенту українською фінансово підкосять найбільші вітчизняні медіагрупи.

Норма про контент українською стосується не тільки кіно і серіалів. До неї відносяться також концерти, музейні та театральні вистави.

Як наголосив експерт Інституту масової інформації Алі Сафаров, технічно зробити у фільмі дубляж українською мовою значно простіше, ніж зробити переклад театральної вистави.

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Експерти переконані, що норма закону про українську мову в кіно і серіалах має діяти і жодні лобістські групи її не відтермінують. Втім, залишається ще питання, наскільки ретельно Нацрада буде слідкувати за дотриманням цього закону і чи буде штрафувати всіх порушників.