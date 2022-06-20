Прибув з Близького Сходу: СБУ затримала диверсанта, який готував вибухи на залізниці

У Чернівцях затримали російського диверсанта. Він мав організувати вибухи на об'єктах залізниці та логістичних складах.

Українець жив на Близькому Сході за дорученням окупантів

Відомо, що затриманий – громадянин України. У нього є київська прописка.

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Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході спецоперації в Чернівцях,

– розповів речник відомства Артем Дехтяренко.

За даними слідства, тривалий час ворожий агент жив на Близькому Сході. Там він чекав спеціального наказу від своїх ватажків. Коли російська армія пішла повномасштабною війною на українську землю, зрадник отримав завдання повернутися на Батьківщину.

Тут він мав збирати розвідувальні дані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині. На основі цієї інформації підозрюваний мав здійснити диверсії. Зокрема, його завдання було підірвали об'єкти залізниці та логістичні склади.

Ворожому агенту вже повідомили про підозру, а суд взяв його під варту. Досудове розслідування у цій справі триває.

В Україні затримують колаборантів

В Одеській області працівники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

На Херсонщині викрили підприємця, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу".

У Донецькій області викрили мешканку Краматорська, яка публічно виправдовувала повномасштабну війну.

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Останні новини про війну в Україні

Російські окупанти 20 червня вкотре атакували Одеську область. На щастя, наміри агресора не вдалися, адже сили ППО збили 2 російські ракети "Онікс".

Джерела у розвідці розповіли журналістам 24 каналу приємну новину про Зміїний. Так, нашим військовим вдалося завдати влучного удару по острову й ліквідувати значну кількість російських окупантів. Ті, що залишилися живими, перебувають у безвихідному становищі, оскільки підкріплення, швидше за все, не буде. Ймовірно, наші бійці атакували ворога американськими ракетами HIMARS.

Станом на ранок 20 червня ЗСУ ліквідували вже 33 800 путінських армійців. За минулу добу найбільше втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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