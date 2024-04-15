У Литві розслідують причетність VICI до постачання товарів військового призначення до Росії

Співробітники Клайпедського відділення Митної кримінальної служби Литви під контролем окружної прокуратури розпочали розслідування щодо причетності компанії Vičiūnai Group до постачання підсанкційних товарів воєнного призначення до Росії.

Про це повідомляють литовські ЗМІ. Раніше стало відомо, що одна з компаній групи Вічунай, Plungės kooperatinė prekyba, щонайменше десять разів завозила на завод "Вічунай Русь" у місті Совєтськ Калінінградської області товари, які можуть використовуватися у воєнних цілях.

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Причетність VICI до постачання в Росію товарів воєнного призначення

У повідомленні ЗМІ сказано, що компанія Vičiūnai перевозила до Калінінграда вироби та технології, які підпадають під категорію товарів воєнного призначення. За словами представників Vičiūnai, вони дійсно імпортували до Росії товари подвійного призначення, однак стверджують, що не були обізнані про існування санкцій проти них.

У звітах Митного департаменту Литви зазначається, що філія Plungės kooperatinė prekyba постачає різноманітне обладнання на завод Vičiūnai-Rus у місті Совєтськ. За даними lrt.lt, на цей час існує перелік щонайменше 50 найменувань товарів, на які були накладені санкції ЄС, США, Великобританії та Японії. Їхній експорт та вивезення до Росії заборонений, адже йдеться про техніку подвійного призначення, яку країна-агресор може використовувати для підвищення бойової ефективності своєї армії.

Також литовські ЗМІ зазначають, що власники Vičiūnai – мер Каунаса Вісвалдас Матійошайтіс та члени його родини, так і не продали свій бізнес у Росії, попри численні обіцянки. Натомість представники литовського виробника на міжнародних заходах презентують Росію та позиціюють себе як "гордість російської харчової промисловості".

Нагадаємо, литовська компанія "Вічунай груп" після повномасштабного вторгнення Росії до України щонайменше п’ять разів обіцяла вийти з російського ринку та продати російські активи, проте так цього і не зробила. Бренд продовжує працювати з країною-агресоркою, посідає перші позиції у рейтингу найулюбленіших брендів росіян та отримає нагороди від російської влади. У січні цього року НАЗК внесло литовського виробника до переліку "Міжнародних спонсорів війни".