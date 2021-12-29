5 кисневих концентраторів та заупокійна свічка: у прокуратурі назвали причину пожежі у Косові

Причиною пожежі у районній лікарні у Косові є порушення вимог безпеки. Наразі проводять досудове розслідування обставин трагедії.

Розслідування у справі проводить Івано-Франківська обласна прокуратура. Раніше повідомляли, що трагедія забрала 4 життя, проте 3 людей загинули внаслідок пожежі, ще один пацієнт помер від коронавірусу.

Важливо Внаслідок пожежі у лікарні у Косові постраждали медики: двоє – у критичному стані

Провадження почали за порушення вимог пожежної безпеки

Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди.

28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат,

– розповіли про деталі попереднього розслідування у МВС.

Правоохоронці пояснили, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів. Після смерті одного з хворих від коронавірусу, один з працівників поставив заупокійну свічку. Полум'я сконтактувало з перенасиченим киснем повітрям.

Новина доповнюється...