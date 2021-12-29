5 кисневих концентраторів та заупокійна свічка: у прокуратурі назвали причину пожежі у Косові
Джерело:Офіс генпрокурора
Причиною пожежі у районній лікарні у Косові є порушення вимог безпеки. Наразі проводять досудове розслідування обставин трагедії.
Розслідування у справі проводить Івано-Франківська обласна прокуратура. Раніше повідомляли, що трагедія забрала 4 життя, проте 3 людей загинули внаслідок пожежі, ще один пацієнт помер від коронавірусу.
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Провадження почали за порушення вимог пожежної безпеки
Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди.
28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат,
– розповіли про деталі попереднього розслідування у МВС.
Правоохоронці пояснили, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів. Після смерті одного з хворих від коронавірусу, один з працівників поставив заупокійну свічку. Полум'я сконтактувало з перенасиченим киснем повітрям.
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