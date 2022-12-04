Як безпечно зберігати вдома пальне для генератора: поради від ЦСК
Через постійні обстріли критичної інфраструктури більшість регіонів України мають проблеми зі світлом. Українці масово починають скуповувати альтернативні джерела електропостачання.
В умовах відсутності світла українцям доводиться часто користуватися генераторами. У ЦСК наголошують, що не слід нехтувати безпекою, адже вона залежить і від умов зберігання пального.
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Як зберігати пальне вдома
Як зазначають, заводський бензин зі вмістом етанолу до 5% може зберігатися до року. Натомість бензин із міні-НПЗ можна зберігати не довше місяця.
А от бензин із великим вмістом етанолу (понад 30%) узагалі не придатний для тривалого зберігання.
Поради для безпечного зберігання пального: Фото / SPRAVDI
Як вибрати генератор: головне
- При виборі генератора для приватного будинку в першу чергу потрібно зрозуміти, які з особливостей цієї техніки є найважливішими у конкретно ваших умовах.
- Краще вибирати генератор із деяким запасом потужності, тому що в майбутньому можливо знадобиться підключення додаткового споживача обладнання, яке не було враховано при плануванні.
- Щоб значно продовжити експлуатаційний термін, слід враховувати необхідний мінімум навантаження апарата — це 20% потужності у випадку з бензиновим, і 25%, якщо це дизельний мотор.
- За стандартного набору електроприладів достатній мінімум потужності 2 кіловатів. Якщо бажаєте, щоб повноцінно працювали всі пристрої в будинку на 3-4 особи, вибирайте електрогенератор не менше 5 кіловатів. З ним ви закриєте потребу у забезпеченні енергією стандартних споживачів.