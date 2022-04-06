Придністровська армія – "гадюшник" і не здатна загрожувати ЗСУ, – Арестович
Джерело:інстаграм alexey.arestovich
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував, яку загрозу для України має активізація Росії своїх військ у Придністров'ї.
За його слова, вся активність так званої "придністровської армії" потрібна Росії для того, щоб одеські частини не перекидували в напрямку Херсона.
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"Взагалі проблему цього "гадюшника" давно потрібно було б вирішити, але тут скоріше заважає позиція деяких європейських країн", – зазначив Арестович.
Ця армія не здатна загрожувати. З цими 1400 нещасними російськими військовими, які там сидять,
– повідомив Олексій Арестович.
Він додав, що попри це вона здатна виконувати головну функцію – утримувати українські підрозділи та не давати їх перекидувати, аби не було загрози Одесі. Поки вони з цим завданням справляються.
"Проте Одесі нічого не загрожує, крім повітряного удару. Проте він загрожує всій країні", – розповів радник глави Офісу Президента.
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