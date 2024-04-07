Кремль не знає, що з цим робити, – політолог про Придністров'я та Гагаузію

Найімовірніше, Кремль не знає, що робити з Придністров'ям та Гагаузією. Однак Росія продовжуватиме здійснювати там провокації. До цього потрібно бути готовими.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що Кремль все ж таки має певні важелі впливу на ці два регіони та Молдову.

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Нещодавно проросійська очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул їздила в Москву, де зустрічалася з Путіним та іншими місцевими чиновниками. Все це виглядало досить дивно.

В мене складається враження, що Кремль не знає, що робити з Придністров'ям та Гагаузією. Нещодавно Гуцул була в Москві. Просиділа там тиждень. Нею грали у своєрідний "пінг-понг". Спершу зустрілася з Матвієнко. Потім сказали почекати тиждень. Далі була зустріч з Путіним. Ті механізми, які запропонували для регіонів, виявилися смішними. Представники російської влади запропонували кожному жителю Гагаузії виплати у 150 тисяч рублів. Але потім виявилося, що перераховувати кошти нема як, бо карти "мір" не працюють,

– сказав Кошель.

Кремль і далі буде робити провокації

Як наголосив Кошель, все ж таки Росія має важелі впливу на ці регіони. Є і місцеві кримінальні авторитети, і середній бізнес. Дестабілізація в цьому регіоні – постійне завдання Кремль. І різні провокації можуть зростати на тлі президентських виборів в Молдові, які відбудуться у 2024 році. Наразі невідомо, коли саме вони відбудуться.

Для Кремля буде справою честі завалити чинну президентку Маю Санду. Але є сподівання, що цього не вдасться зробити. Російські пропагандисти часто користуються тими інструментами, які вже банально не є актуальними. Хоч і деколи спрацьовують на певні специфічні регіони.

Коли ми згадували з вами про Гуцул, то нагадаю, що вона виграла вибори завдяки підтримці російського шоубізнесу. За два місяці до виборів в неї не було шансів. І тут прийшла підтримка від Баскова та Кіркорова. Ми з цього сміємося, а оцю маленьку Гагаузію вони захопили,

– зауважив Кошель.

Придністров'я та Гагаузія: коротко