Придністров'я є прямою загрозою Україні

Росія влаштувала серію вибухів в окупованому Придністров'ї. Очевидно, Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я згідно з планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, про який 22 квітня заявив заступник начальника Центрального військового округу ЗС РФ Рустам Міннекаєв.

На жаль, Придністров'я стало осередком міжнародного тероризму. Влада Молдови зобов'язана відреагувати на російські провокації та російські арсенали в Придністров'ї, це пряма загроза Україні та допомога агресору під час війни.

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Молдова має визначитися

Молдова зобов'язана визначитися зі своєю позицією в ході нападу РФ на Україну і заявити, як саме вона збирається роззброїти ці банди. Можливо, слід звернутися за військовою допомогою до світової спільноти.

Придністров'я – плацдарм для наступу російських військ та основа міжнародного тероризму. Цю проблему демократичним країнам Європи треба вирішувати негайно.

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