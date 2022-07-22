Маріонетки кремля у Придністров'ї хочуть приєднання до росії: заговорили про "незалежність"

російські ставленики у невизнаному Придністров'ї заговорили, що хочуть добитися "незалежності". Наступна їхня ціль – приєднання до росії.

Мовляв, їхня мета з 2006 року не змінилася. Заяву маріонеток поширили російські пропагандистські ЗМІ.

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Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність із подальшим вільним приєднанням до Росії. Незалежність країни – безумовний пріоритет,

– заявили російські маріонетки.

Молдова не пропускає російських військових у Придністров'я

21 липня уряд Молдови відмовився пропускати російських військових у Придністров'я. Держава вимагає, щоб кремль повністю вивів свої війська, а не здійснював їхню ротацію. Міністр закордонних справ Молдови Деніель Воде заявив, що російські солдати незаконно перебувають на території країни.

У росії вже встигли на це відреагували. Так, міністерство закордонних справ держави-агресорки висловило "стурбованість". Мовляв, це просто "неприпустимо" не впускати російських солдатів, адже ті "направлялися у Придністров'я для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту".

Скільки російських військ є у Придністров'ї

На території невизнаної республіки перебуває оперативна група російських військ (ОГРВ). Її створили з залишків сил, які брали активну участь у Придністровському конфлікті на початку дев'яностих.

У відкритих джерелах пишуть, що ОГРВ складається з 2 мотострілецьких батальйонів та підрозділу управління. Чисельність військових коливається у межах 1500 – 1700 осіб.

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