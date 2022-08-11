У Придністров'ї набирають дешеву військову силу на контракт у росармію: як її використає кремль

З початку літа на території окупованого Придністров’я розклеюють оголошення, а також пересилають у месенджерах повідомлення про набір дорборольців на контрактну службу у російській армії.

Про це 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Rise Moldova Володимир Тхорик. Він також зазначив, що російська армія у Придністров’ї – це оперативна група російських військ, яка належить до західного округу військ окупантів.

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А чим займаються ці військові – вони стирають попіл українські міста. По суті, молдовських громадян із російським паспортом набирають до російської армії на війну проти України,

– каже журналіст.

За одним із таких номерів телефону ми зателефонували у рамках розслідування, зазначає Володимир Тхорик. Представились безробітними із правого берегу Молдови, який під контролем конституційної влади – нас були готові прийняти.

Але були дві вимоги:

військовий квиток, який можна придбати у них за хабар;

російське громадянство.

Окупанти готові платити 600 доларів за місяць "роботи", тим, кого вербують у Придністров’ї. Їм кажуть, що такі військові не поїдуть на війну проти України.

Абсурдні заяви про Придністров'я

Так званий "глава МЗС" Віталій Ігнатьєв нещодавно поспілкувався з російськими пропагандистами. Як завжди, не обійшлося без абсурду. Ігнатьєв розфантазувався про те, що Придністров'я буде домагатися незалежності, а згодом хоче приєднатися до росії.

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на "заяву".

"Всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів", – мовиться у повідомленні.