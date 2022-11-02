Приголомшливий результат: Повітряні сили збили 12 із 13 запущених "шахідів"
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили навчилися вправно збивати іранські дрони-камікадзе. У ніч на 2 листопада ворог укотре намагався атакувати Україну безпілотниками зі східного напрямку.
Однак плани противника зламалися об наполегливість і вправність українських захисників. ЗСУ збили практично всі дрони окупантів.
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Майже всі безпілотники вдалося знешкодити у повітрі
У Повітряних силах повідомили, що уночі підрозділам ЗСУ вдалося відбити атаку ворога на східному напрямку. З 1 на 2 листопада окупанти випустили по Україні 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".
12 із 13 іранських безпілотників знищили протиповітряною обороною у східних та центральних областях країни. З 6 "шахідами" розправилися зенітно-ракетні підрозділи, авіація й мобільні вогневі групи.
Ще 6 – збили бійці повітряного командування "Центр". Вони залучили винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, групи Сухопутних військ та сили ТрО.
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Понад 85% дронів-камікадзе збивають ЗСУ
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поділився з 24 каналом інформацією про успіхи у знищенні "шахідів". За його словами, українські захисники мусили швидко навчитися ефективно збивати іранські дрони.
- ЗСУ успішно впоралися з цим завданням за відносно невеликий проміжок часу. Складність полягала у тому, що ворог постійно прокладав нові маршрути для запуску безпілотників і робив це у нічний час, коли була погана видимість.
- Однак, попри труднощі, ЗСУ щодня стають вправнішими у збиванні "Shahed-136". За офіційними даними, вдалося збити вже більше ніж 300 іранських безпілотників.
- Юрій Ігнат наголошує, що хоча українські війська збивають понад 85% дронів, розслаблятися поки не варто. У росіян є ще дуже багато дронів-камікадзе, якими вони намагатимуться тероризувати український народ.
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