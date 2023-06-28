Літаки Пригожина помітили у Білорусі: з'явився супутниковий знімок

27 червня два літаки, пов’язані з Євгенієм Пригожиним, приземлилися під Мінськом. Вже з’явився відповідник супутниковий знімок.

Літаки стояли на авіабазі Мачулищі. Однак невідомо, чи був на борту сам Пригожин.

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Супутниковий знімок пов'язаних з Пригожиним літаків

На фото можна побачити, що вранці 27 червня два літаки – з серійними номерами RA-20795 і RA-02878 – були розміщені на злітно-посадковій смузі на авіабазі Мачулищі.

Згідно із даними відстеження польотів, літаки приземлилися під Мінськом близько 8 ранку. Водночас борти перед посадкою вимкнули свої транспондери, щоб приховати точне місце приземлення.

Високопоставлений співробітник європейської розвідки зауважив, що літаки пов'язані з очільником ПВК "Вагнера" Пригожиним. Однак він не знає, чи був загарбник на борту.



Супутниковий знімок пов'язаних з Пригожиним літаків / фото CNN

До речі, о 22:39 27 червня Embraer Legacy 600 злетів з військового аеродрому Мачулищі і попрямував у бік Росії. Так, Пригожин пробув у Білорусі 14 годин та 59 хвилин.

Слідом за ним із Мачулищ злетів другий бізнес-джет, який прилетів у Мачулищі вранці 27 червня.

У США ввели санкції проти компаній та осіб, які пов'язані з "Вагнером"

Мінфін США повідомив, що вводять санкції проти 4 іноземних компаній та однієї особи, чию діяльність пов’язують з діями ПВК "Вагнера" та Пригожиним.

Так, США запровадили санкції проти організацій:

Midas та Diamville SAU (Центральноафриканська Республіка),

Industrial Resources (ОАЕ),

ООО DM (Росія).

Зазначається, що саме ці компанії були причетними до незаконних операцій із золотом з метою фінансування "Вагнера" й розширення її збройного потенціалу.

Крім того, США ввели санкції проти Андрія Іванова, який обіймає одну з керівних посад у ПВК "Вагнера".

Що цьому передувало

Нагадаємо, що 27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Борт, на якому, ймовірно, перебував ватажок, сів в аеропорту зранку.

Моніторингова група повідомляла, що літак здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.