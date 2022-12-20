Пригожин намагається зліпити з ПВК "Вагнера" легальну і напівдержавну організацію

Війну Росії проти України деякі персони з країни-агресорки вважають своїм трампліном. Вирішив не втрачати вікна можливостей і Євгєній Пригожин.

"Кухар Путіна" не лише вербує зеків і відправляє їх на фронт. Він ще й намагається зі своєї ПВК "Вагнера" зліпити легальну та напівдержавну організацію.

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Пригожин намагається легалізувати "Вагнера"

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, у Пригожина з'явилася ще одна ціль. Він прагне перетворити свою ПВК "Вагнера" на напівдержавну організацію. Таким чином намагається зробити її діяльність законною на території Росії. Для цього він навіть звернувся з петицією до Кремля.

Зауважимо, що ПригожинЦе він робив ще у 2016 році, коли його найманці воювали у Сирії.

Для просування легалізації Пригожин взявся за тих, хто сприяв наступу Росії 24 лютого. Він зв'язався з відомими націоналістичними діячами, які відігравали важливу роль у створенні інформаційних умов повномасштабного вторгнення.

Але і це ще не все. Пригожин також хизувався, що перед Путіним клопотав колишній офіцер і кавалер медалі Героя Росії Андрєй Трошев. Він мав донести до диктатора з Кремля важливість почесного поховання усіх учасників так званої "спецоперації". Це питання стоїть для "кухаря Путіна" гостро, адже "вагнерівців" відмовляються ховати на військових кладовищах.

Але і тут немає нічого дивного. У самій ПВК "Вагнера" ліквідованих записують до таблички зниклих безвісти. Аж раптом Пригожин вимагає з почестями ховати його ж найманців.

До слова, якщо ми вже заговорили про втрати серед "вагнерівців", то варто буде нагадати, що деякі з них гинуть не на полі бою. На них очікує "обнулення" за відмову йти на фронт.

З "вагнерівцями" не церемоняться

Полонений найманець розповів, що жахи на фронті стали причиною його відмови надалі брати участь у бойових діях. Але з ним ніхто не рахувався. Оскільки боєць відмовився від виконання завдання, то на нього очікувало "обнулення".

Мовиться про страту. Тож його разом з іншими окупантами вивезли до лісу, де й мали розстріляти. Дивом йому вдалося не лише вижити, а й втекти до позиції українських військових.