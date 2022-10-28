Прігожин хоче слави, – Мусієнко про амбіції "кухаря Путіна" та "лінію Вагнера"

Очільник ПВК "Вагнер" Євгієній Прігожин тривалий час перебував в тіні. Очевидно, що йому це не подобається – він хоче слави та влади.

Тому він відчайдушно намагається продемонструвати, що досягнув перемог на українських фронтах. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Прігожин хоче очолити збройні формування

За словами військового експерта, Прігожин хоче продемонструвати, що досяг якихось успіхів під Сєвєродонецьком чи Лисичанськом. З цієї ж причини росіяни намагаються будь-що взяти Бахмут.

"Чому вони декілька місяців б'ються лобом об стіну довкола Бахмута? Мені здається, це вже якась особиста амбіція Прігожина. Подивіться, як вони тиражують "лінію Вагнера" за Сватовим та Кремінною", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Варто згадати, що наприкінці вересня Прігожин офіційно визнав, що він причетний до ПВК "Вагнер", хоча раніше це приховував. Так, путінський посіпака виходить з тіні й відчуває, що настав його зірковий час. Вочевидь, додає Мусієнко, він та інші польові командири на кшталт Гіркіна прагнуть нарощувати свій авторитет. У них всіх є зброя, адже Путін роздав максимум на мобілізацію.

Зараз ці польові командири починають виходити на арену. А Прігожин хоче цю отаманщину якимось чином очолити, кинути виклик Шойгу та іншим, отримати більше фінансування, а в перспективі – більше повноважень, куди дійдуть його амбіції,

– зазначив Мусієнко.

Він акцентував: це породив сам Путін, коли почав заохочувати загони й формування. Кремлівський диктатор нагороджує відзнаками "Гіву", "Моторолу", Захарченка – бандитів й терористів. Він почав їх возвеличувати.

"На тлі цього формуються такі загони, а Прігожин хоче взяти їх під своє крило ці загони, заручитися підтримкою збройних людей і диктувати свої умови. Такі люди з'являтимуться все більше. Відповідно конкур та гризня в кремлівському середовищі теж буде наростати", – переконаний керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Яка функція "лінії Вагнера"

Росіяни відчайдушно намагаються стримати контрнаступальні дії ЗСУ. Так, на окупованій Луганщині вони почали будувати оборонні протитанкові споруди, які отримали назву "лінія Вагнера". "Але вона лише на картинці виглядає гарно – це виключно пропагандистський ефект, така собі піар-акція", – наголосив Мусієнко. З військової точки зору ця лінія не має на меті нічого.

Єдине раціональне зерно, яке можна знайти, це те, що будували на лівому березі Сіверського Донця, щоб створити потенційні перешкоди для українських військ при форсуванні річки,

– пояснив Мусієнко.

Росіяни розраховують на те, що наших бійців зупинятимуть ті бетонні споруди. Крім того, окупанти спробують там пристрілятися артилерією. Щоправда, російська армія традиційно усе зробила нашвидкуруч.

"Якщо подивитися на німецьку лінію Зігфріда, можна знайти багато схожого у побудові конусів. Але нацисти заливали під землю бетон, їх неможливо було зрушити з місця навіть бульдозером. Натомість росіяни встановлюють їх на землю, а отже – будь-який бульдозер може їх посунути", – каже військовий експерт Олександр Мусієнко.

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В Кремлі починається розкол

Останнім часом всередині Кремля спостерігається розкол, який можна простежити й у діях "кухаря Путіна". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що Євгєній Прігожин продовжує створювати розбіжності в уряді Росії. Демонстрацією цього є так звана "лінія Вагнера". Річ у тім, що вона зовсім не відповідає наративам про хід війни, які надходять з Кремля.

Російські телеграм-канали, які пов'язані з самим Прігожиним і ПВК "Вагнер" вже почали бідкатися. Мовляв, регіональні чиновники призупинили розширення укріплень "лінії Вагнера". За словами Прігожина, гальмують процес чиновники-бюрократи. Мовляв, така поведінка "прямо виступає проти інтересів населення". Ба більше, не захищає його від буцімто можливої загрози.