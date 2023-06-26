Пригожин може опинитися в Білорусі: чи пустить Лукашенко інших найманців ПВК "Вагнера"
З Євгєнія Пригожина зняли усі звинувачення внаслідок його спроби "заколоту" в Росії. Але є нюанс – ватажок вагнерівців має відправитися в Білорусь. Цілком ймовірно, що Пригожин таки опиниться у цій країні, виконуючи домовленості. Але сам, без своїх найманців.
Про це 24 Каналу відзначив кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. Він пояснив, що наразі у пріоритеті для Пригожина.
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Лукашенко не прийме вагнерівців
Євгєній Пригожин 24 червня закінчив свій невдалий одноденний похід на Москву і грає у мовчанку – ніхто не знає, де перебуває ватажок вагнерівців. За домовленостями, які озвучив рупор Кремля Дмітрій Пєсков, він має відправитися у Білорусь. Цілком ймовірно, що Пригожин їх виконає і згодом з'явиться у цій країні, але без своїх найманців.
Навряд чи Лукашенко пустить їх у Білорусь в необмеженій кількості. Хоча може використовувати для придушення своїх противників,
– припустив політичний експерт.
До слова, вагнерівців, які брали участь у "заколоті", можуть отримати амністію як учасники війни. За словами Пєскова, частина найманців хоче підписати контракти з міноборони.
Іван Преображенський про ймовірні подальші дії Пригожина: дивитись відео
Пригожин має захистити бізнес
Поки не зрозуміло в якому статусі і бізнес Пригожина в Росії, відзначив Преображенський. Він розповів, що колишній "кухар Путіна" контролює частину російського ринку їдалень для школярів та студентів і отримує державні контракти. Якщо вони не припинять свою дію, то відсидівшись у Білорусі, він може повернутися до Росії.
"Статус бізнесу Пригожина в Росії незрозумілий. Тому, ймовірно, вагнерівці поїдуть охороняти той, який неможливо втратити. А його бізнес у Африці, Латинській Америці. Питання щодо медіахолдингу Пригожина, який більш-менш відновив свою роботу. Різні державні контракти, які з ним поки ніхто не розривав і звідки до війни надходили йому гроші", – додав він.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- В Білорусі могли розпочати будівництво таборів для розміщення найманців ПВК "Вагнера", зокрема в Осиповичах Могилівської області, що за 200 кілометрів від України. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" станом на 17:30 26 червня стверджує, що за минулу добу не було зафіксовано жодної активності у вказаному районі.
- У Білорусі Пригожин може забезпечити собі гарантії безпеки зважаючи на те, що Путін може мати план його вбити. Ба більше – ватажок вагнерівців охоронятиме самого білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка, для якого це великий виграш.
- Своєю участю у перемовинах з вагнерівцями Алєксандр Лукашенко міг врятувати і самого Пригожина, і позицію Путіна. А також білоруському диктатору вигідна роль "миротворця" аби врятуватися й самому і не втратити владу.