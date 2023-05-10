Монополія на мерців: як Пригожин намагається вибитись в тренди

Днями була дуже наочно візуалізована і артикульована основа для роздвоєння у громадській ідеології Росії. Поки що це зачатки, але вони базуються на потужній реальній складовій, яка неминуче призведе до конфлікту. Отож, далі по суті.

Очільник ПВК "Вагнера" мітить територію

Пригожин публічно відкрив пам'ятник на одному з кладовищ вагнерівців під Єкатеринбургом. Крім того, його поплічники розганяли відео, як він відкриває такий самий пам'ятник на ще більшому цвинтарі в Краснодарському краї.

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Це "мережева" історія. "Цвинтарі Вагнера" раптово "виявляють" у різних регіонах: Новосибірськ, Іркутськ. Зі свіжого – Московська область. Тобто Пригожин буквально мітить територію, "забиває" місця, навколо яких можна розгортати публічну інфраструктуру.

Вождь вагнерівців Євгєній Пригожин прямим текстом заявляє – з'явилися нові мертві герої, яких треба шанувати. Пам'ять дідів – це чудово, але є нова реальність. Де-факто він протиставив знищених в Україні окупантів та учасників Другої світової війни.

Російська влада сама звела некрофільські культи в абсолют. Тому загроза є значною.

Ветерани Другої світової – вже не актуально

Оскільки офіційна влада відмовчується та приховує втрати, Пригожин неминуче спробує монополізувати всіх мертвих і право говорити від їхнього імені (а також від імені їхніх близьких). Це один із мотивів, чому він так демонструє втрати "Вагнера". Провину за ці втрати він уже публічно переклав на міноборони та генштаб Росії.

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З природних причин живих ветеранів Другої світової війни залишається все менше. Пам'ять про Другу світову стає дедалі віртуальнішою, перетворюється на переказ. Водночас знищених в Україні російських окупантів дедалі більше.

Тобто бункерний дід і його камарилья наразі сидять на антитренді, а Пригожин хоче осідлати саме актуальний тренд.

Після закінчення війни з будь-яким результатом мертві окупанти – це наочний вогнетривкий капітал, який спробують монетизувати різні групи впливу в Росії. Пригожин поки випереджає всіх у цьому забігу, отже створює точку опори політичної групи, обличчям якої працює.