На місці падіння літака Пригожина завершили пошукову операцію: усі тіла знайшли

Російські екстренні служби заявили про завершення пошукової операції на місці аварії літака Євгенія Пригожина у Тверській області. Там відзвітували, що знайшли усі 10 тіл.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Екстренні служби підтверджують, що знайшли тіла 3 членів екіпажу та 7 пасажирів.

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Хто був на борту

Раніше в Росавіації повідомили імена усіх, хто був на борту літака, який зазнав катастрофи у Тверській області. Під час аварії загинули:

Сєргєй Пропустін;

Євгєній Макарян;

Алєксандр Тотмін;

Валєрій Чєкалов;

Дмітрій Уткін ;

; Ніколай Матусєєв;

Євгєній Пригожин ;

; Алєксєй Лєвшин;

Рустам Карімов;

Крістіна Распопова.

Цікаво, що про те, що на борту був Євгеній Пригожин, Росавіація повідомила за кілька хвилин після того, як стало відомо про катастрофу.

Основних версій трагедії дві – вибух на борту літака або ж влучання ракет російської ППО в літак. Друга версія означатиме цілеспрямовану ліквідацію керівництва ПВК "Вагнера" в особі Пригожина та його правої руки – Дмітрія Уткіна.

Тим часом у Ростові та Бєлгороді неспокійно

На тлі загибелі Євгенія Пригожина, який в червні організував невдалий заколот, усі силові структури Ростова-на-Дону та Бєлгорода підняли по тривозі. Вочевидь, це пов'язано з тим, що у Росії бояться нового заколоту, який може спричинити загибель терориста Пригожина.

Варто відзначити, що під час заколоту в червні вагнерівці майже без жодного опору за кілька годин захопили Ростов, населення якого понад мільйон осіб. Крім того, найманці взяли під контроль Воронеж та низку інших населених пунктів, убивши 13 російських військових та збивши кілька гелікоптерів регулярної російської армії.

Хоч проти Пригожина закрили всі кримінальні справи після того, як самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко поговорив з ватажком найманців, керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала наказ ліквідувати Пригожина.

21 серпня Пригожин опублікував відео, стверджуючи, що він нібито в Африці. Як стверджують російські ЗМІ, 23 серпня він повернувся до Росії і своїм літаком збирався летіти з Москви до Санкт-Петербурга, але не долетів.