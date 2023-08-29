Поховали без почестей: у мережі опублікували перші фото могили Пригожина

У Росії поховали ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Церемонія відбулася без почестей.

Фото з кладовища оприлюднили в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Наразі до могили нікого не пускають.

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Ватажка ПВК "Вагнера" поховали

У пресслужбі Пригожина повідомили, що його поховали на Порохівському кладовищі Санкт-Петербурга – вкрай непрестижному цвинтарі.

Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося в закритому форматі. Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище,

– мовиться у повідомленні.

Пригожина поховали: відео

Адміністрація Пороховського кладовища підтвердила журналістам інформацію про похорон Пригожина. За даними російських ЗМІ, пишного похорону не було – главу ПВК "Вагнера" поховали поруч із його батьком. Стрілянини, обов'язкової для церемонії прощання з людиною зі званням "герой Росії", адміністрація кладовища не чула.

Журналісти зазначають, що оскільки Пригожина нагороджено зіркою героя Росії, на його похороні мали бути:

ескорт військових,

почесна варта,

військовий оркестр.

Труна ватажка вагнерівців мала бути накрита державним прапором.

Дивіться фото з могили Пригожина / Фото росЗМІ

Проте військових не було. В адміністрації Пороховського кладовища розповіли, що це був звичайний "віп-похорон", на який прийшли близько 20 – 30 осіб.

Було від 20 до 30 осіб. Тільки близькі та родичі, їх я знаю. Хвилин 40 тривала церемонія. Усі були в цивільному, військових я не бачив,

– повідомив співробітник кладовища.

Про те, на якому кладовищі поховають Пригожина, до останнього не було відомо. Приготування до похорону помітили на Серафимівському, Богословському і Північному кладовищах. На останньому поховали Валерія Чекалова, який також розбився разом із ватажком ПВК "Вагнера" в авіакатастрофі.

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Периметр оточили силовики

Після похорону Пригожина кладовище оточили силовики.

Дивіться відео з Порохівського кладовища

За інформацією російських журналістів, відвідувачів не пускають на кладовище. Один із силовиків в оточенні сказав, що пройти на цвинтар можна буде лише вранці.

Нікого не пускають до могили: відео

В оточенні помітили, зокрема, людей з протидроновими рушницями. Периметр охороняють:

співробітники поліції та військової поліції,

кінологи,

фахівці з розмінування.

Ситуація на цвинтарі напружена: відео

Також російські пабліки опублікували фото вірша, який розмістили на могилі Пригожина. Це уривок з твору російського поета-українофоба Іосіфа Бродського "Натюрморт", який закінчується словами:

"Мертвий чи живий,

різниці, жінко, немає.

Син чи Бог, я твій".

Дивіться фото з кладовища / Фото росЗМІ