Пригожин зацікавлений у поразці Росії: що на це вказує
Євгеній Пригожин обурений вкрай поганими справами російської армії на фронті. У своєму черговому відео він розповів, як просив в очільників Кремля мобілізованих та зеків, аби отримати бодай якусь перевагу. Щоб соромно не було і пояснити народу для чого ця так звана "СВО" – наголосив на аргументах очільник ПВК "Вагнера". Це типова поведінка людини, яка рветься до влади.
Про це в стрімі 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він розповів яким чином російський споживач реагує на подібні заяви.
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Хоче влади
Публіцист вважає, що Пригожин рветься до влади. Він зацікавлений у поразці Росії і хоче саме зараз зафіксувати свою позицію.
"У нього склався образ героїчного бійця, який "майже взяв Бахмут". А зрадники в російському генштабі йому завадили", – відзначив він меседж Пригожина.
При цьому колишній кухар Путіна негативно налаштований проти так званої російської еліти, на чому теж наголосив у своїх словах.
Андрій Піонтковський про дії Пригожина: дивитись відео
Підтримка Пригожина
Такі заяви знайшли своїх прихильників. Експерт відзначив деяких пропагандистів, які не поскупилися на слова, висловлюючи власну думку щодо справжнього стану речей в Росії.
"Цей ролик отримав позитивні відгуки у так званих воєнкорів. Російські журналісти підтримують Пригожина, мовляв Росія не знає, що робити з мобілізованими, "на гору йдуть" фальшиві доповіді. Пишуть, що треба не щось змінювати у "військовому колгоспі", а повністю його перетрушувати. Військово-політичні суди – ось такі настрої в Росії", – проаналізував Піонтковський.
Він додав, що заяви Пригожина ілюструють справжні настрої серед росіян. І більш зручного психологічного моменту для контрнаступу України немає.
Діяльність Пригожина: останнє
- Пригожин, ймовірно, хоче переконати Путіна перейти до оборони на фронті на тих територіях, які захопила. Таким чином ворог планує відновити боєздатність для подальших дій.
- Очільник ПВК "Вагнера" робить подібні заяви щодо так званої "СВО" і тд, бо міг знайти "покровителя" в російському мінобороні, який підтримує тимчасове заморожування війни.
- Євгєній Пригожин "грає в гру постпутінської і повоєнної Росії". Оскільки відверто характеризує програш і називає винних у цьому.