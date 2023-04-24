Пригожин зацікавлений у поразці Росії: що на це вказує

Євгеній Пригожин обурений вкрай поганими справами російської армії на фронті. У своєму черговому відео він розповів, як просив в очільників Кремля мобілізованих та зеків, аби отримати бодай якусь перевагу. Щоб соромно не було і пояснити народу для чого ця так звана "СВО" – наголосив на аргументах очільник ПВК "Вагнера". Це типова поведінка людини, яка рветься до влади.

Про це в стрімі 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він розповів яким чином російський споживач реагує на подібні заяви.

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Хоче влади

Публіцист вважає, що Пригожин рветься до влади. Він зацікавлений у поразці Росії і хоче саме зараз зафіксувати свою позицію.

"У нього склався образ героїчного бійця, який "майже взяв Бахмут". А зрадники в російському генштабі йому завадили", – відзначив він меседж Пригожина.

При цьому колишній кухар Путіна негативно налаштований проти так званої російської еліти, на чому теж наголосив у своїх словах.

Андрій Піонтковський про дії Пригожина: дивитись відео

Підтримка Пригожина

Такі заяви знайшли своїх прихильників. Експерт відзначив деяких пропагандистів, які не поскупилися на слова, висловлюючи власну думку щодо справжнього стану речей в Росії.

"Цей ролик отримав позитивні відгуки у так званих воєнкорів. Російські журналісти підтримують Пригожина, мовляв Росія не знає, що робити з мобілізованими, "на гору йдуть" фальшиві доповіді. Пишуть, що треба не щось змінювати у "військовому колгоспі", а повністю його перетрушувати. Військово-політичні суди – ось такі настрої в Росії", – проаналізував Піонтковський.

Він додав, що заяви Пригожина ілюструють справжні настрої серед росіян. І більш зручного психологічного моменту для контрнаступу України немає.

Діяльність Пригожина: останнє