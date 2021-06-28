Підтримував окупацію Криму: пропутінський політик у Франції "провалився" на виборах

Проросійський політик Тьєррі Маріані, який їздив в окупований Крим, брав участь у регіональних виборах у Франції. Він зазнав повного провалу.

Маріані йшов на вибори від правопопулістського "Національного об'єднання" у регіоні Прованс-Лазурний берег. Він набрав 42,7% голосів і опинився на другому місці.

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Варто зауважити, що за підсумками попереднього туру Маріані претендував на перемогу.

Хто обігнав Маріані

У 1 турі за Маріані проголосували 36,38% виборців. Як відомо, Прованс-Лазурний берег – єдиний регіон країни, де кандидат "Національного об’єднання" Ле Пен набрав найбільше голосів.

Водночас вже у 2 турі Маріані обігнав Рено Мюзельє з "Об'єднання правих". Він набрав 57,3% голосів, чим забезпечив собі перемогу. Маріані вважає, що програм через низьку явку на виборах.

За підсумками кампанії перемогла коаліційна система, що не робить честі нашим суперникам,

– сказав Маріані.

Прихильник Путіна

Тьєррі Маріані є великим прихильником очільника Кремля Володимира Путіна.

Дружина політика – росіянка. Вона очолює Асоціацію "Франко-російський діалог".

Ба більше, сам Маріані у 2017 – 2018 роках був членом "етичного комітету" російського пропагандистського каналу RT.

Також є інформація, що Маріані їздив в окупований Крим.

Тьєррі Маріані вже програвав на виборах, однак на парламентських. Це було у 2017 році. Після такої невдачі він вирішив приєднатися до політсили "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Варто зазначити, що раніше він критикував цю партію.