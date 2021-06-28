Підтримував окупацію Криму: пропутінський політик у Франції "провалився" на виборах
Джерело:France Bleu
Проросійський політик Тьєррі Маріані, який їздив в окупований Крим, брав участь у регіональних виборах у Франції. Він зазнав повного провалу.
Маріані йшов на вибори від правопопулістського "Національного об'єднання" у регіоні Прованс-Лазурний берег. Він набрав 42,7% голосів і опинився на другому місці.
До теми Партія Макрона провалилася на виборах у Франції
Варто зауважити, що за підсумками попереднього туру Маріані претендував на перемогу.
Хто обігнав Маріані
У 1 турі за Маріані проголосували 36,38% виборців. Як відомо, Прованс-Лазурний берег – єдиний регіон країни, де кандидат "Національного об’єднання" Ле Пен набрав найбільше голосів.
Водночас вже у 2 турі Маріані обігнав Рено Мюзельє з "Об'єднання правих". Він набрав 57,3% голосів, чим забезпечив собі перемогу. Маріані вважає, що програм через низьку явку на виборах.
За підсумками кампанії перемогла коаліційна система, що не робить честі нашим суперникам,
– сказав Маріані.
Прихильник Путіна
- Тьєррі Маріані є великим прихильником очільника Кремля Володимира Путіна.
- Дружина політика – росіянка. Вона очолює Асоціацію "Франко-російський діалог".
- Ба більше, сам Маріані у 2017 – 2018 роках був членом "етичного комітету" російського пропагандистського каналу RT.
- Також є інформація, що Маріані їздив в окупований Крим.