Мають в руках зброю: на що готові піти прихильники Трампа в разі його поразки на виборах

Частина виборців Республіканської партії налаштована досить радикально у випадку програшу Дональда Трампа на виборах в США. Чверть з них можуть мати навіть зброю.

Білий дім цю загрозу усвідомлює та є підготовлений, але в суспільстві це питання підіймалось вже давно. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що найімовірнішим сценарієм буде обговорення ситуації за переговорним столом. Трамп спокійно програти не зможе.

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На що готові піти прихильники Трампа в разі його програшу на виборах

Політолог розповів, що 25% американців, які підтримують Трампа, готові виступати за нього силою. Виборці республіканського лідера набагато агресивніше та радикальніше налаштовані, аніж люди, які підтримують Камалу Гарріс.

Частина з них справді готові зі зброєю в руках йти та відстоювати позицію Трампа, якою б вона не була,

– зауважив Буряченко.

Він пояснив, що в цьому є пересторога. До цієї загрози в Білому домі та силових структурах Сполучених Штатів ставляться дуже серйозно.

У тих штатах країни, де є можливість виникнення такої ситуації всі готові до подібної дестабілізації.

Однак політолог наголосив, що про негативний сценарій громадянської війни в США вже говорять давно. Суспільство про це проговорило, до сьогодні було багато публікацій та шоу, де підіймали цю тему.

У 95% радикальні сторони з різними позиціями говорять, що потрібно сідати за стіл перемовин і домовлятись в межах законного поля. Трамп точно буде ескалувати ситуацію, він спокійно не програє, потиснувши руку Гарріс. Він буде робити все, що вигризати результат, незалежно від справедливості процесу,

– додав Буряченко.

До слова, у США у ніч з 5 проти 6 листопада відбудуться вибори. 24 Канал проведе ніч з читачами та буде оперативно повідомляти про хід голосування та події.