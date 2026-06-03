Залучає шоу-групи: у бригаді "Ахіллес" розкрили, до яких маніпуляцій вдається Росія

Росія не має потрібних результатів на лінії бойового зіткнення, тому намагається компенсувати це пропагандою. Окупанти створюють картинку "успіхів", зокрема через так звані шоу-групи з прапорами.

Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, як працює ця маніпуляція. За його словами, Сили оборони України зупинили темп росіян на важливих напрямках, а ворог тепер змушений видавати бажане за дійсне.

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Росія втратила темп на фронті

Росія досі має перевагу в кількості солдатів, авіації, артилерії, частині безпілотників і фінансово-економічному ресурсі. Але розвиток українських технологій дозволив зупинити противника на лінії бойового зіткнення. Завдяки цим рішенням Сили оборони України не допустили оперативних проривів і змогли повернути частину територій на важливих для ворога напрямках.

Сили оборони, український розум, знання і вміння дали можливість буквально на колінці зібрати ряд технічних рішень, які переломили хід бойових дій,

– зазначив Федоренко.

Йдеться насамперед про Запорізьку, Донецьку та Харківську області, де Росія намагалася зберегти наступальний темп. Водночас втрати живої сили стають для окупантів дедалі більшою проблемою, бо саме людей вони й далі використовують як основний ресурс на передній лінії.

Росія несе шалені втрати в основному ресурсі війни, який застосовує на передній лінії, – саме в живій силі,

– наголосив командир бригади "Ахіллес".

Через це противник шукає нове поповнення не лише серед контрактників. Росіяни працюють із молоддю через псевдопатріотичні організації, використовують відрахування з університетів, вербують засуджених і намагаються залучати громадян інших країн обманом, шантажем або примусом.

Росія запускає приховану мобілізацію

Окупанти шукають молодь, бо саме вона швидше опановує цифрові системи та може поповнювати підрозділи, які працюють із безпілотниками.

Росія запустила процес прихованої мобілізації. Вони вже її проводять, не афішуючи, але певну кількість людей залучають примусово,

– зазначив Федоренко.

Усередині самої Росії спецслужби вже контролюють переміщення чоловіків, придатних до служби. Переїзд з одного регіону в інший супроводжується оформленням військово-облікових документів, а також переписом тих, хто служив або перебуває на обліку. Так Кремль готує статистику на випадок рішення про часткову примусову мобілізацію.

З кадровим потенціалом у Росії зараз теж проблеми,

– наголосив командир бригади "Ахіллес".

Саме нестача людей на фронті підштовхує ворога до нових схем поповнення армії. Але ці кроки не дають швидкого ефекту, тому Росія паралельно посилює інформаційні маніпуляції й намагається показати успіхи там, де їх немає.

Шоу-групи замість реальних успіхів

Коли на лінії бойового зіткнення немає результату, Росія намагається замінити його картинкою. Недостовірна інформація йде з нижчих ланок нагору, а потім Кремль через пропаганду подає неіснуючі здобутки як великі перемоги.

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Так, зокрема, було з Куп'янськом, про "захоплення" якого росіяни заявляли десятки разів, хоча місто й далі перебуває під контролем Сил оборони України.

Противник активно на лінії бойового зіткнення працює своїми шоу-групами. Це військовослужбовці російських окупаційних військ, які намагаються інфільтруватися під туман, погану погоду або в цивільному одязі,

– пояснив Федоренко.

Такі групи намагаються дістатися до впізнаваних місць, перечекати й потім розгорнути російські прапори під камери своїх дронів. Після цього російські пабліки розганяють повідомлення, ніби черговий український населений пункт перейшов під контроль окупантів.

Насправді це три доходяги, які випадково туди пройшли, користуючись сприятливими обставинами,

– зазначив командир бригади "Ахіллес".

Такі дії не змінюють ситуацію на фронті. Після спроби зняти пропагандистське відео російські військові або потрапляють у полон, або, якщо чинять спротив, ліквідуються Силами оборони України.

Що відбувається на фронті на початку червня?

На Покровському напрямку росіяни й далі зберігають найвищу інтенсивність атак, але їхній тиск уже не дає того ефекту, який був раніше. У бригаді "Рубіж" кажуть, що ворог понад десять місяців безперервно штурмує цю ділянку, однак саме травень 2026 року став показовим: темпи просування знизилися, а Сили оборони провели успішні контратаки. Росіяни й далі намагаються діяти малими піхотними групами, просочуватися між позиціями та зачіпатися за окремі будівлі, але дедалі частіше це завершується втратами без результату.

Звіт ISW станом на 3 червня 2026 року показує схожу картину і на інших відтинках фронту. Бої залишаються інтенсивними на Сумщині, Куп'янському, Слов'янському, Костянтинівсько-Дружківському, Олександрівському та південних напрямках, однак підтвердженого просування немає. Натомість українські сили завдають ударів по районах зосередження ворога, пунктах управління дронами та інших цілях у ближньому тилу, через що російський тиск не переходить у відчутні зміни лінії фронту.

Ця ситуація напряму позначається на російських втратах. За даними Генштабу, лише за добу на 3 червня Росія втратила ще 1 130 військових, а також танки, бронемашини, артилерію, засоби ППО, автомобільну техніку, крилаті ракети та велику кількість безпілотників. Тобто ворог і далі намагається тиснути масою, але ціною дуже великих щоденних втрат.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи просуваються інакше, ніж у попередні роки. У 110-й бригаді пояснюють, що зараз це не лобові штурми, а серія невеликих спецоперацій, де одна частина підрозділів заходить уперед, а інші одразу дають розвідку, вогневу підтримку та закріплюються на позиціях. Така тактика дає змогу рухатися повільніше, але обережніше, зберігати людей і водночас стримувати росіян від виходу до важливих маршрутів у бік Запоріжжя.