Захмарні статки Дубневича: скандальний депутат рятує своє майно від арешту

У нардепа Ярослава Дубневича зафіксували новий Mercedes С500, ціна якого в середньому приблизно 6 мільйонів гривень. Водночас сам Дубневич не лише черговий "невідомий нардеп", а фігурант справи про розтрату десятків мільйонів гривень Укрзалізниці.

Як фігуранта справи про розкрадання його наприкінці 2019 року арештували, далі випустили під величезну заставу, а потім знову арештували. Проте мовилося вже не про Дубневича, а про його майно.

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Проте є думка, що арештували геть не все, водночас з тим, що саме фігуранту корупційної справи арештували – відбувається щось дивне. Тож журналісти поїхали у Львів, на батьківщину Дубневича і "глянули" на арештоване та добре сховане.

Брати Дубневичі – Ярослав і старший – Богдан. У Раді попереднього скликання вони були вдвох, наразі з мандатом лишився тільки Ярослав. Він представляє партію "За майбутнє".

Що було у власності Дубневича на момент арешту

Наприкінці 2019 року з Ярослава Дубневича колеги по парламенту зняли недоторканість і дали дозвіл на його арешт. Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка зазначав, що Ярослав Дубневич, бувши керівником транспортного комітету, організував схему, за якою організували закупівлю "стрілочної" продукції між двома державними підприємствами – внаслідок чого держава втратила 93 мільйони гривень.

Арешт на себе довго чекати не змусив, в компанії спортивного костюма, мила і двох книжок Ярослав Дубневич пробув недовго – менше, ніж добу. Стільки знадобилося на пошуки чималої застави в 90 мільйонів гривень.

Дубневич швидко вийшов, але так само швидко з ним трапилась ще одна біда – арешт майна. Щоправда, цього майна в переліку мало. Отже, на момент арешту у власності Ярослава Дубневича були:

земля, приблизно з десяток гектарів;

будинок;

2 "половини" квартир;

півкотельні;

частка в очисній споруді;

нежитлові приміщення;

частки в кількох компаніях.

Також ще приблизно 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, які виявили під час обшуку. Не "тягне" не просто на звання галицького короля, як місцеві називають Дубневича, а навіть на середньостатистичного голову селищної ради.



За Дубневича внесли заставу / Фото з фейсбуку Олега Федонюка

Ймовірно, "король" десь все перезаховав. Водночас Mercedes записаний на львівську компанію "Передзвін". За документами, у будинку, де розташована компанія – чимало інших фірм з орбіти Дубневичів, навіть депутатська приймальня.

"Передзвін" – це автосалон і рієлторська контора в одному флаконі. Окрім Mercedes, на якому катають Дубневича, на контору ще записаний Lexus РХ450, на якому їздить дружина Дубневича Наталя, а ще мовиться про:

Mercedes S63;

Porsche Cayenne;

Lexus NX 200;

Toyota Prado;

Range Rover;

Toyota C-HR;

Toyota Camry.

Сукупна вартість автомобілів, записаних на "Передзвін" – приблизно 17 мільйонів гривень. Нерухомості на фірмі теж чимало. Наприклад, у фірми у власності 2 будівлі на понад 2 тисячі квадратних метрів на вулиці Грабовського 11 – це історичне місце, територія львівської цитаделі.



Вартість авто – приблизно 17 мільйонів гривень / Скриншот з відео програми "Наші гроші"

Елітна нерухомість та 200 золотих злитків

Ще на конторі багато квартир і нежитлових приміщень в дорогій новобудові. Лише квартир у компанії є приблизно на 20 мільйонів гривень. У власності фірми є ще ряд приміщень по місту, але головне – будівлі на площі Соборній 12, 14 та 15 у центрі Львова. Мовиться про історичний будинок і торгово-розважальний центр "Роксолана" – 10 тисяч квадратних метрів шопінгу, кав'ярень тощо.

Називається він так, бо Роксоланою звуть доньку Ярослава Дубневича. Вона торгово-розважальний центр й відкривала декілька років тому. Проте записана будівля не на неї, а на "Передзвін", як і Mercedes, на якому їздить Ярослав Дубневич.



"Роксолана" – 10 тисяч квадратних метрів шопінг / Скриншот з відео програми "Наші гроші"

Власником самого "Передзвону" є Мирослав Швидкий, йому 80 і він є тестем Дубневича. Проте "засвітився" тесть не лише в українській компанії з дорогими авто, квартирами і торговим центром. Він раніше значився акціонером кіпрської Energypoint Holding LTD – ключової контори в бізнесі Дубневичів.

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Ця кіпрська контора справді тягне на звання "ключової", бо на ній "висіло" 200 золотих злитків по 1 кілограму кожен. Журналістам вдалось поспілкуватися з колишнім тестем депутатам. На запитання про компанію "Передзвін" він відповів, що не керує нею і він – підставне лице.

На питання щодо кіпрської контори із золотими злитками чоловік відповів, що йому "сказали підписувати". Вже зовсім під арешт Ярослава Дубневича, наприкінці вересня 2019 року, кіпрську контору переписали на доньку Роксолану. Вона похазяйнувала тільки 2 місяці. За відповідний час з Дубневича:

зняли депутатську недоторканність;

арештували;

обрали запобіжний захід;

випустили під заставу;

арештували майно.

Наприкінці листопада Роксолана з компанії вийшла, ймовірніше, прихопивши майже 8 мільйонів доларів, отриманих фірмою за продаж тих двох сотень золотих злитків. Це припущення, адже вже в річному фінзвіті компанії золота у власності не було, його продали.

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Водночас величезна застава для виходу з в'язниці, новенький Lexus і новенький Mercedes натякають – мільйони пішли за призначенням. Одразу після оголошення підозри, наприкінці жовтня 2019 року, Ярослав Дубневич переписав на сина частки у компаніях, ряд нежитлових приміщень і будинок.

Дубневич-старший його наразі офіційно орендує. Прокурори обурилися, назвавши це порятунком майна від арешту, але Дубневич пояснив тоді, що насправді переписав на сина все це давно, просто закінчився процес в період підозри, мовляв, таке "не робиться за один день".

Чому розлучення Дубневича може бути фіктивним

Загалом за останні 1,5 роки син Дубневича магічним чином став власником колекції нерухомості і землі. Одна лише 5-кімнатна квартира на київському Печерську тягне на півмільйона доларів, її нардеп теж нібито орендує в сина.

Однак навіть це ще не все, в цій історії вже були донька, син і тесть, не вистачає – дружини. "Кохання перевірене часом", такими словами на початку 2020 року Ярослав Дубневич вітав свою дружину Наталю з Днем Святого Валентина.



Дубневич переписав на сина частки у компаніях / Скриншот з відео RadaTVchannel

Далі щось різко пішло не так, бо вже за 5 місяців Дубневичі починають процес розлучення. Це був дійсно дивний процес, бо спочатку подружжя нібито домовилося про поділ майна, далі Дубневич передумав й дружина вирішила ділити через суд.

Вже там Дубневич передумав ще раз і погодився на судовий поділ. Тепер найцікавіше, коли Антикорупційний суд арештовував майно Дубневича, арештував і майно, записане на дружину Наталю, визначивши його як спільну власність. Майна на дружині багато, зокрема, частки у 5 фірмах на Львівщині і Рівненщині, а також:

столітня вілла;

колекція квартир;

автостоянки;

нежитлові приміщення, вірніше, приблизно 4 тисячі квадратних нежитлових приміщень;

десятки земельних ділянок на Львівщині і в Києві.

Арештовували в листопаді 2019 року, в середині 2020 року Дубневичі розлучилися дуже тихо, журналісти про це дізналися тільки завдяки регулярним візитам на суди. Наприкінці 2020 року вже ексдружина просила суд поділити спільну власність, яка в разі поділу перестане бути спільною, а стане власністю ексдружини – підстава для виведення з-під арешту.

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Водночас ділити взялися тільки активи Ярослава. Юристи ексдружини хотіли її майно лишити за нею, а поділити тільки його майно. Так з'явиться шанс вивести з-під арешту ще більше активів. І якось слабко віриться у справжність цього розлучення. Нардеп ще й ніби навмисно підкидає приводів так вважати.

Вже 2 місяці маючи на руках свідоцтво про розлучення Дубневич опублікував такий допис: "Хоча за календарем осінь, але там, де ти – там завжди весна. З іменинами тебе, моя найдорожча". Не зовсім схоже на людину, яку потягнули до суду примусово ділити майно.



Маючи на руках свідоцтво про розлучення Дубневич опублікував допис для дружини / Скриншот зі сторінки Дубневича у фейсбуці

Експертка Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб зазначила що для неї відповідна ситуація – так званий прапорець того, що так намагаються врятувати майно.

"Ми вже знаємо непоодинокі історії, як цим користувалися. Наприклад, брати Клюєви одночасно в 15 році восени почали різко розлучатися через суд і рятувати так арештовані активи. Тому дуже ймовірно, що розлучення Ярослава Дубневича також є фіктивним і це спосіб рятувати активи, які перебувають під арештом, переписавши їх на дружину", – сказала Волкотруб.