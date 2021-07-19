Приховував від мами, що воює: що відомо про вбитого на Донбасі 19-річного воїна

На Донбасі від куль окупантів загинув український захисник Олександр Юрков. Йому було всього 19 років. Хлопець планував одружитись, але так і не встиг.

У воїна також залишились мама та сестра. Поховали Юркова 16 липня у в його рідному селі Криничувате Дніпропетровської області. Попрощатись із хлопцем прийшли близько 100 людей.

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Приховував від мами, що воює

Матір Олександра Тетяна Миколаївна не може отямитися після звістки про смерть сина. Хлопець не говорив їй, що воює на Донбасі.

Односелиця розповіла, що матір думала, нібито син у Новомосковську, на навчаннях. Олександр пішов в армію, коли йому тільки виповнилось 18 років. Повістка прийшла, як тільки хлопець закінчив коледж. Пізніше він сказав матері, що уклав контракт на військову службу.

Але про те, що вже воює на фронті, ні слова не говорив. Мама була впевнена, що він в учебці. Найімовірніше, не хотів її хвилювати,

– сказала жінка.

Яким був Олександр

Знайома описала захисника як дуже спокійного та чуйного хлопця. Завжди допомагав матері та сусідам.

"Його сестра вчиться в інституті, тож мама тепер фактично залишилася одна. Вона, бідолашна, ніяк повірити не може, що Саші немає. Ходить на його могилу і плаче, адже він зовсім молодий", – кажуть у селі.

Хлопець збирався одружитись

У Олександра була наречена Люба, з якою він познайомився в інтернеті. Дівчина розповіла, що її коханий був дуже хорошим, життєрадісним і трішки впертим. За її словами, він збирався продовжувати контракт, але вже не навідником. Після закінчення контракту пара збиралась одружитися. Встигли навіть заручитись у церкві.



Олександр з нареченою / Фото Obozrevatel



Олександр та Люба / Фото Obozrevatel

Мати дівчини зазначила, що Саша завжди все говорив прямо, але тихим голосом. Вони з Любою доповнювали одне одного.

"Він дуже беріг і ніжно ставився до Люби, використовував кожну можливість, щоб приїхати сюди й провести з нею час. Усім друзям Люби він дуже подобався, і батюшці, який проводив заручини, теж", – розповіла жінка.

Про смерть коханого Люба дізналась випадково. Дівчина продовжувала писати йому та ніяк не могла повірити, що її нареченого не стало.

Важливо! Олександр служив навідником танкового батальйону військової частини А1302. 14 липня він отримав смертельне поранення.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.