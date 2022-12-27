На Прикарпатті на 10 днів скоротять комендантську годину

В Івано-Франківській області змінили комендантську годину. Зміни почнуть діяти з 31 грудня 2022 року до 10 січня 2023 року.

Деталі розповів заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

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Зміни комендантської години на Прикарпатті

З 31 грудня комендантська година діятиме з 00:00 до 5:00. А вже з 11 січня – 23:00 до 5:00. Варто нагадати, що у цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та документів, які посвідчують особу.

Спеціальні перепустки діють лише в межах території, де запроваджено комендантську годину та їх облік також здійснює комендатура на території, де запровадили комендантську годину.

Чи діятиме комендантська година на Новий рік

Як розповіла речниця голови Національної поліції України Мар'яна Рева, у новорічну ніч комендантської години не скасовуватимуть. Попри свято люди повинні розуміти, що є вимоги комендантської години, то ж речниця голови Нацполіції запевнила – правоохоронці й у новорічну ніч перевірятимуть порушників.в.

Комендантська година в регіонах

У Новорічну ніч в регіонах України діятимуть наступні обмеження:

На Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Одещині, Полтавщині, Тернопільщині, Черкащині, у Києві та Кривому Розі – з 23:00 до 5:00;

На Львівщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Вінниччині, Волині, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області – з 00:00 до 5:00;

На Чернігівщині та Сумщині – з 23:00 до 4:00;

На Луганщині та Донеччині – з 21:00 до 5:00;

На Херсонщині – з 19:00 до 6:30.

Водночас на Закарпатті комендантської години немає, тож у новорічну ніч її також не буде.