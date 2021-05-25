На Прикарпатті чоловіка засудили за кілька ковтків вина

На Івано-Франківщині суд виніс вирок чоловіку, який проник у чужий погріб. Все для того, аби випити там кілька ковтків домашнього вина.

Інцидент трапився у селі Маріямпіль ще 24 липня 2019 року. За скоєне чоловік заплатить 850 гривень штрафу.

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Як все сталося

Місцевий мешканець вирішив звернутися до жінки, якій раніше допомагав по господарству, аби попросити їжу. Втім, її не було вдома, коли він прийшов. З'ясувавши це, обвинувачений спустився у погріб. Там він побачив посудину з домашнім вином й не зміг втриматися, аби не випити трішки.

Згодом він планував попросити у власниці господарства ще. За цей час вона прийшла додому й помітила чоловіка біля виходу з приміщення. Між ними зав'язалася суперечка, чоловік покинув подвір'я. Він пообіцяв більше не заходити без дозволу в будинок жінки.

Що відомо про порушника

Уродженець Росії, який отримав громадянство України. Ніде не працює, не одружений. Раніше вже був судимим.

У січні 2016 року – за статтею про крадіжку його засудили до покарання у виді громадських робіт на строк 160 годин.

У листопаді того ж року – за крадіжку, поєднана з проникненням у житло. Покаранням було позбавлення волі на 1 рік.

У лютому 2017 року – за цією ж статтею його позбавили волі на 2 роки й місяць. Проте пізніше звільнили умовно-достроково.

Що було у суді

Пізніше у суді обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив всі обставини вчиненого правопорушення й щиро покаявся.

Він знав, що покійний батько господині виготовляв домашні вина. Тож пояснив, що саме тому вирішив спуститися у погріб й випити.

Врешті, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення за статтею про порушення недоторканності житла.