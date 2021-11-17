На Прикарпатті дитина на самокаті потрапила під колеса лісовоза: жахливе відео 18+

В Івано-Франківській області 16 листопада у селищі Брошнів-Осада лісовоз збив 14-річну дитину. Хлопчик на самокаті перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

Видання повідомляє, що наїзд на дитину скоїв водій автомобіль DAF з напівпричепом MEERT. Трагічний інцидент трапився 16 листопада, о 08:30.

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Лісовоз збив дитину на Прикарпатті

У селищі Брошнів-Осада, що в Івано-Франківській області, лісовоз наїхав на 14-річного місцевого жителя. Хлопчик на самокаті намагався перетнути проїжджу частину дороги, однак робив це не на пішохідному переході.

У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.

В якому стані хлопчик

У коментарі Суспільному генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник розповів, що хлопець перебуває у задовільному стані.

Дитина йде на покращення. Уже перевели з реанімації, оперувати не будемо,

– зазначив Мельник.

До слова, у поліції виданню повідомили, що водій на момент аварії був тверезим.

Нещодавно у Черкасах водій маршрутки збив на пішохідному переході 5-річну дівчинку , яка переходила дорогу з сестрою. Дитину відвезли до лікарні з тілесними ушкодженнями.

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