На Прикарпатті дитина на самокаті потрапила під колеса лісовоза: жахливе відео 18+
Джерело:"Бліц-Інфо"
В Івано-Франківській області 16 листопада у селищі Брошнів-Осада лісовоз збив 14-річну дитину. Хлопчик на самокаті перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.
Видання повідомляє, що наїзд на дитину скоїв водій автомобіль DAF з напівпричепом MEERT. Трагічний інцидент трапився 16 листопада, о 08:30.
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Лісовоз збив дитину на Прикарпатті
У селищі Брошнів-Осада, що в Івано-Франківській області, лісовоз наїхав на 14-річного місцевого жителя. Хлопчик на самокаті намагався перетнути проїжджу частину дороги, однак робив це не на пішохідному переході.
У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.
В якому стані хлопчик
У коментарі Суспільному генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник розповів, що хлопець перебуває у задовільному стані.
Дитина йде на покращення. Уже перевели з реанімації, оперувати не будемо,
– зазначив Мельник.
До слова, у поліції виданню повідомили, що водій на момент аварії був тверезим.Зверніть увагу! Нещодавно у Черкасах водій маршрутки збив на пішохідному переході 5-річну дівчинку, яка переходила дорогу з сестрою. Дитину відвезли до лікарні з тілесними ушкодженнями.
В Івано-Франківській області лісовоз збив дитину: дивіться відео (18+)