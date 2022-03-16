На Прикарпатті молода пара одружилась у сховищі: фото незвичайного шлюбу

У Калуші, що на Івано-Франківщині, закохані Павло та Ірина одружились в укритті. Весільну церемонію перервав звук сирени.

Павло – лікар швидкої допомоги. Він отримав короткотривалу відпустку після того, як вибрався з міста Бучі.

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Весільну церемонію перервав звук сирени

Павло пообіцяв коханій одружитись, якщо йому вдасться вибратись живим. Церемонію проводили в Калуському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Проте завершити її, як слід, завадила сирени. Отож свідоцтво про одруження молодята отримували вже в укритті.

У Міністерстві юстиції нагадують, що за умов воєнного стану відділи державної реєстрації працюють у штатному режимі. Звісно, є винятки – ті регіони, де проводять активні бойові дії.

Пара одружилась в укритті / Фото Мін'юсту