На Прикарпатті стався вибух у лікарні: щонайменше двоє загиблих

У МОЗ повідомили, що 28 грудня у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Жертвами трагедії стали щонайменше 2 людей.

Пресслужба Міністерство охорони здоров'я повідомила, що обставини трагедії наразі з'ясовують. До Косівської центральної районної лікарні вже прибули представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

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У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей,

– мовиться у повідомленні.

У МОЗ висловили щирі співчуття родинам загиблих.



Вибух у палаті / ДСНС України

Деталі від ДСНС

Пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області повідомила, що рятувальники ліквідували пожежу у Косівській центральній районній лікарні.

Вогонь спалахнув на першому поверсі у палаті реанімаційного відділення.

На місці трагедії виявили тіла двох людей.

Рятувальникам вдалося врятувати трьох пацієнтів, які перебували у сусідній палаті.

До боротьби з вогнем залучили 16 людей (з них – 8 представників ДСНС) та 7 одиниць техніки.

Жодної інформації про причини трагедії – наразі немає.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Допис МОЗ:

У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух.

За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Міністерство охорони здоров'я приносить щирі співчуття родинам загиблих.

Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.