Людей знесло з ніг: на Прикарпатті трапився вибух на газопроводі

У селі Клузів, що під Івано-Франківськом, 8 червня прогримів вибух на газопроводі "Угерсько – Івано-Франківськ – Чернівці". Він стався через розгерметизацію.
Деталі вибуху на газопроводі
Рятувальники повідомили, що станом на 13:45 спостерігалося зменшення тиску витоку газу. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає.
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ДСНС евакуювала 2 місцевих мешканців з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Аварійна бригада знеструмила село.Довідка. Інцидент трапився з транзитним газопроводом, який використовують для потреб України. Наразі газ подаватимуть по обхідному газогону.
В Укртрансгазі зазначили, що о 13:00 перекрили аварійну ділянку, протяжністю 12,8 кілометра. На газопостачання населених пунктів вибух не вплинув.
Подробиці від очевидців
На відео з місця події очевидець розповів, що вибух був дуже сильним, а хвиля від нього знесла людей з ніг. Крім того, постраждав автомобіль – вибух розбив вітрове скло.
Дивіться відео з місця вибуху на газопроводі в Івано-Франківській області:
Відео з місця вибуху газопроводу у Клузові:
На місці події продовжують працювати вибухотехніки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Вони з'ясовують усі обставини події.