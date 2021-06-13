Віднесло течією: на Прикарпатті загинув 12-річний хлопчик

У Косівському районі, що в Івано-Франківській області, усю ніч шукали хлопчика, який послизнувся на камінні та впав у річку. Уранці рятувальники підняли на берег його тіло.

Як повідомляють рятувальники, у суботу, 12 червня, близько о 21:00, отримали повідомлення, про нещасний випадок. У селі Тюдів Косівського району 12-річний хлопчик впав у річку Черемош.

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Хлопчика шукали усю ніч

Очевидці розповіли: на річці відпочивали 3 дітей. Один з них послизнувся з каміння та впав у річку. Далі школяра понесло вниз за течією.

На його пошуки відправили 4 робочі групи. Рятувальники оглянули місцевість, берегову лінію та русло річки Черемош. Оскільки була вже ніч, для пошуку на місці встановили засоби освітлення.



Хлопчика шукали усю ніч, в надії знайти живим / Фото ДСНС

Також рятувальники провели обстеження водного дзеркала русла річки, обстежили місця найбільш можливого заглиблення вниз течією.



Хлопчика віднесло на 2 кілометри від місця падіння у річку / Фото ДСНС

О 07:30 місцеві знайшли тіло дитини біля правого берега річки у селі Тюдів. Хлопчика віднесло на відстань орієнтовно 2 кілометри від місця події.

Рятувальники підняли тіло дитини та передали поліції.

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