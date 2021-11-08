Прикидалися працівниками СБУ: на Сумщині викрили зловмисників, які вимагали гроші у підприємців

У місті Тростянець, що на Сумщині, припинили діяльність осіб, які упродовж кількох місяців прикривалися фейковими посвідченнями співробітників СБУ. Водночас вони маніпулювали неіснуючими зв'язками з керівництвом спецслужби.

Зловмисники вимагали гроші у посадовців та підприємців. Працівники поліції встановили, що за грошову винагороду псевдопосадовці обіцяли уникнення від кримінальної відповідальності за вигадані правопорушення. Зокрема, один з чоловіків вимагав у підприємця тисячу доларів.

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Зловмисники вимагали гроші у підприємців

Зловмисники, діючи за попередньою змовою, за непритягнення до кримінальної відповідальності вимагали 12,5 тисяч доларів у посадовця держпідприємства.

6 листопада 2021 року співробітники поліції затримали відповідних осіб у місті Тростянець. Це сталося під час одержання від потерпілого частини обумовленої суми в розмірі 5 тисяч доларів.

Псевдопосадовцям повідомили про підозру

За фактом вимагання грошей слідчі поліції вже повідомили про підозру 37-річному мешканцю Сум та 48-річному жителю міста Тростянець. Їх затримали, водночас розв'язують питання про обрання запобіжних заходів.



Зловмисники прикривалися фейковими посвідченнями співробітників СБУ / Фото пресслужби поліції Сумщини

Досудове розслідування триває. Зокрема, встановлюють інших осіб, які постраждали від протиправних дій підозрюваних, а також тих, які можуть бути причетні до вимагання грошей.

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