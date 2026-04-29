Український прикордонник допомагав росіянам обстрілювати Київ і Чернігів, – СБУ

СБУ викрила чергового зрадника у лавах Сил оборони. Той служив у Держприкордонслужбі і водночас працював на росіян.

Інспектор ДПСУ коригував обстріли північних регіонів України. Про це повідомляє СБУ.

Як інспектор ДПСУ брав участь в повітряних атаках на Україну?

Зрадник малював на гугл-картах маршрути, якими російські ракети і дрони могли досягти цілі в обхід української ППО.

Перед цим він розвідував, де розташовані ці самі засоби протиповітряної оборони. Під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях ворожий агент фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

Потім він на електронній карті позначав напрямки між позиціями української ППО та визначав їхню висоту над рівнем місцевості.

Ці дані прикордонник зберігав на власному смартфоні, щоб потім передати куратору з Росії – співробітнику ГРУ.

За вказівкою окупантів, прикордонних також намагався дізнатися розташування підрозділів БпЛА та об'єктів енергетичної інфраструктури.

Зрештою, агента росіян спіймали на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

"Кроту" у Силах оборони вже повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного часу. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ продовжує викривати зрадників по всій Україні

Так, на Черкащині СБУ затримала студента, який працював на Росію. За даними слідства, хлопець фотографував енергетичні об'єкти, а потім передавав інформацію окупантам.

На Закарпатті поліція затримала 26-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві українського військового на замовлення російських спецслужб. Тіло військового знайшли 13 квітня в орендованій квартирі в Ужгороді. Спочатку вважали, що смерть була природною. Слідство встановило, що жінка познайомилася з чоловіком на сайті знайомств і під час зустрічі підсипала йому отруту в напій. Через кілька годин військовий помер.

СБУ зірвала замах на командира підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ в Одесі та затримала агентку ФСБ. За даними слідства, жінка встановила GPS-трекер на авто військового, щоб росіяни могли відстежити його маршрути та організувати вбивство. Підозрювана раніше жила в Росії, де її завербували спецслужби та відправили в Одесу.