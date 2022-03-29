Прикордонник Роман Грибов, який послав російський корабель нах**й, отримав нагороду

До острова Зміїний 24 лютого підійшли ракетний крейсер "Москва" та корабель "Василь Биков" і запропонували здатися. Однак український прикордонник Грибов відповів окупантам легендарною фразою.

Про це 29 березня повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він зазначив, що мав честь вітати без перебільшення легендарного військового, який боронив острів Зміїний.

До теми "Рускій воєнний корабель, іди на х*й": прикордонники Зміїного послали окупантів – запис

"Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку "За заслуги перед Черкащиною". Із такими захисниками ми обов'язково переможемо! Тримаємо стрій", – написав Табурець.

Нагородження Грибова: дивіться відео

Оборона Зміїного

Росіяни атакували Зміїний 24 березня приблизно о 18:00. Спочатку окупанти намагалися шантажувати прикордонників, але Роман Грибов відповів: "Рускій ваєннний карабль, іді н***й". Після цього рашисти завдали по острову ракетно-артилерійський удар.

Спочатку президент Володимир Зеленський заявив, що всі 13 прикордонників, які захищали Зміїний, загинули. Однак виявилось, що частину з них взяли в полон.