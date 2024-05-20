Прикордоннику, який застрелив втікача на Закарпатті, повідомили про підозру

На Закарпатті прикордонник застрелив 39-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Наразі співробітнику ДПСУ повідомлено про підозру.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Вона також повідомила, що під час слідства вдалося встановити деякі деталі цієї справи, передає 24 Канал.

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Прикордоннику повідомили про підозру

В ДБР повідомили, що під час слідства вдалося встановити деякі деталі смертельного інциденту. Так, наразі прикордоннику повідомили про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть потерпілого. Варто наголосити, що максимальні санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі триває досудове розслідування. Прикордоннику, який відкрив вогонь по втікачу, обрали запобіжний захід – він перебуває під вартою без права внесення застави.

Сапьян додала, що 39-річний чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон, загинув від отриманих поранень. В ДБР наголосили, що нині призначено низку експертиз, які допоможуть встановити всі деталі цієї справи.

Наразі призначено експертизи, в тому числі – балістичні. Триває досудове розслідування,

– повідомила Сапьян.

Прикордонник застрелив втікача на кордоні з Румунією

У ДБР 17 травня повідомили, що затримали прикордонника, який на українсько-румунському кордоні застрелив втікача. 39-річний чоловік з Дніпра намагався незаконно перетнути кордон, однак його помітили співробітники ДПСУ. Інцидент стався 15 травня близько о 19:00.

Спочатку прикордонник зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря, однак чоловік не реагував. Після цього прикордонник вистрелив у втікача. Згодом військовослужбовці виявили тіло загиблого чоловіка.