Прикордонник вистрілив у спину своєму старшому колезі на Львівщині

На Львівщині в одному із підрозділів Мостиського загону Державної прикордонної служби військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Попередньо, у нього вистрілив інший прикордонник, що у той час перебував на наряді.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, на місце інциденту негайно викликали карету "швидкої". Однак під час транспортування до госпіталю прикордонник помер. Натомість його колегу, зі зброї якого пролунав постріл, затримали правоохоронці.

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За словами речника Західного управління Держприкордонслужби Володимира Шеремета, військовослужбовці перебували на наряді та здійснювали патрулювання ділянки українського польського кордону. Чи був між прикордонниками якийсь конфлікт, чи постріл стався з необережності – поки невідомо.

Крім того, він уточнив, що загиблий служив за контрактом. Сам інцидент трапився у Турківському районі – депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич переконує, що у селі Сянки. Також відомо, що стріляв 21-річний строковик, а поцілив він у спину 25-річного старшини. У підсумку куля пройшла через грудну клітину на виліт.

У Військовій прокуратурі Західного регіону, зі свого боку, зауважили, що подія сталася близько 1 дня 18 березня. У відомстві додали, що після пострілу солдат строкової служби завдав потерпілому ще кілька ударів у різні частини тіла.

За фактом інциденту Державна прикордонна служба створила ситуативну групу для проведення розслідування та повідомила правоохоронні органи. Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до цієї події. За їхніми результатами буде вирішено питання про повідомлення затриманому щодо підозри та обрання йому міри запобіжного заходу

Вже відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Досудове розслідування веде Територіальне управлінням ДБР у Львові, а процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону. На самому місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

Схожий випадок нещодавно стався в Ясинуватському районі на Донбасі серед воїнів Об’єднаних сил. За інформацією ЗМІ, у бліндажі між двома бійцями виник конфлікт, і після сварки один із них підірвав ручну гранату. У результаті двоє бійців загинули та ще один, що тоді перебував поряд, зазнав поранення. Загиблі були родом із Кіровоградської області – це 22-річний Віталій Люшняк і 25-річний Едуард Бершадський.