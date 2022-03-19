Прикордонники готові до зустрічі ворога: відео про побут захисників кордону

Українські прикордонники готові до "привітної" зустрічі ворога. У мережі опублікували відео проїхній побут.

Захисники на кордоні виконують багато роботи. Зокрема, риють окопи, плетуть захисні сітки тощо.

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Укріпляємо свої позиції, даби боронити Україну і недопустити ні сантиметрику, щоб ворог посунувся в тил нашої країни,

– каже прикордонник.

Серед захисників є жінки й одна з них каже: "Я бачу що, коли я біля них, то вони не бояться. Ну мені так здається".

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