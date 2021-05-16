Тіньові схеми розкриті: прикордонники накрили нафтових контрабандистів з 15-річним "стажем"

Понад 15 років у міжнародних водах Чорного Моря і на річці Дунай, зокрема на його 61-й милі, правоохоронців боряться із зухвалими схемами контрабандистів. У народі їх прозвали "чорними бункерувальниками". Однак рано чи пізно все "хороше" закінчується.

Згідно з законом, усі бункерувальні операції повинні проводитися тільки в портах або в межах їхньої акваторії. Однак на практиці нелегальні плавучі заправки від митних зборів вперто ухиляються. Адже відвантажувати пальне в порту – означає сплачувати податки до українського бюджету.

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Для кращого розуміння, розглянемо схему. Візьмемо берег України та Росії. Між ними – територіальне море, кордон і міжнародні води у вільному користуванні кожної з країн. Простежимо 2 сценарії незаконного бункерування.

• Перший сценарій. Від берега Російської Федерації виходить танкер, заповнений пальним. Робить зупинку у міжнародних водах, якомога далі від прикордонників прибережних держав. До нього підходять заправитися менші судна. Далі останні підходять до берега України, переливають пальне у бензовоз, який вирушає на автозаправні станції.



Незаконне бункерування за допомогою менших суден / Колаж 24 каналу

• Другий сценарій. Комерційне торговельне судно біля причалу в порту України завантажується контейнерами чи іншим вантажем і, за аналогічною схемою, вийшовши у вільну економічну зону, поповнюється пальним. Гроші пливуть прямісінько у кишені контрабандистів.



Схема за участі комерційного торговельного судна / Колаж 24 каналу

Ринок контрабандного палива в Україні займає 20% – це до 500 тисяч тонн нафтопродуктів на рік. Повз бюджет ллються сотні мільйонів доларів.

Діяльність Морської охорони Держприкордонслужби

Морська охорона Держприкордонслужби у своїй зоні відповідальності контролює перебування нафтоналивних суден. Закон України "Про прилеглу зону" дозволяє прикордонникам зупиняти, оглядати, затримувати та здійснювати арешт суден-порушників, не тільки прикордонного законодавства, а й митного, фіскального, міграційного чи навіть санітарного.

Загроза екологічної катастрофи – не вигадка. Нафтопродукти, які просочуються крізь тріщини старих танкерів, можуть знищити все живе в акваторії та навколо неї.

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Із березня 2020 року заправка на 61-й милі припинилася. Прикордонна служба запровадила систему безперервного контролю, чим сплутала контрабандистам усі карти.

Підходи до суден закордонного прямування та проведення вантажних операцій з переміщення нафтопродуктів у внутрішніх водах України практично припинені повністю,

– сказав командир Ізмаїльського загону Морської охорони Олег Шикша.

Відтепер бункерувальні операції на річці Дунай здійснюються у порту Рені встановленим порядком. Попри це, частина плавучих заправок стовбичить у точках незаконного бункерування й досі, а їх власники подають на прикордонників судові позови. Вони все ще чекають на поновлення старих схем.

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