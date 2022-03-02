6,5 тисяч доларів за пропуск через кордон: прикордонники назвали найбільші суми хабарів

Прикордонники назвали найбільші суми пропонованих хабарів за пропуск через кордон чоловіків призовного віку. Зокрема мовиться про суми в 40 тисяч гривень та майже 6,5 тисяч доларів.

Відповідну інформацію Держприкордонслужба оприлюднила 2 березня. Це трапилось на сьомий день війни, яку Росія почала проти України.

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Чоловіки призовного віку пропонують хабарі на кордоні

На кордоні не пропустили десятки чоловіків призовного віку – пропонували хабарі. Майже 40 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів та 1250 євро неправомірної вигоди запропонували прикордонникам Західного регіонального управління минулої доби,

– мовиться у повідомленні.

Прикордонники розповіли, що 17 разів під час перетину кордону чоловіки призовного віку намагались спокусити хабарями прикордонників у Львівській, Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

На щастя, прикордонники не погодились на протизаконні пропозиції.

Орієнтовно 10 таких випадків зафіксували на Півдні країни. Мовиться про пункти пропуску "Нові Трояни", "Виноградівка", "Табаки. Там пропонували до 2 тисяч доларів.

Про порушення за статтею "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" повідомили співробітників поліції.

Прикордонники закликали не порушувати закон України та не намагатися втягнути у це співробітників Держприкордонслужби, пропонуючи хабарі.



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