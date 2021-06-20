Нові загрози з Мінська: прикордонники не виключили провокації з боку Білорусі

Українсько-білоруський кордон називали "кордоном дружби". Туди радо їздили чиновники та бізнесмени, а прикордонники обох країн зустрічалися для обміну досвідом. Проте віднедавна все змінилося.

Останні події у сусідній країні та антиукраїнська політика Мінська перетворили його на місце потенційних загроз. Кордон з Республікою Білорусь – другий за протяжністю після російського. Це – понад тисяча кілометрів, 325 кілометрів проходить річками та озерами.

До теми Лукашенко наказав бути готовими до швидкої мобілізації

У посиленому режимі його охороняють ще з 2014 року. Однак за останній рік присутність українських прикордонників значно зросла. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що те, як відбувається посилена охорона державного кордону, можливо, одразу і не видно, оскільки вона включає багато комплексів, зокрема:

посилення додатковими прикордонними нарядами;

украплення в інженерному відношенні лінії державного кордону.

Дніпро та Прип'ять – судноплавні артерії як України, так і Білорусі. Іноземні судна, що прямують в українські порти або транзитом, перебувають на постійному контролі.

"Якщо говорити про річкову ділянку, це збільшення катерного складу – для моніторингу річкової ділянки, а також наші підрозділи на цій ділянці активно посилюються безпілотними комплексами", – сказав Андрій Демченко.



За суднами з Білорусі пильно стежать / Скриншот з програми "Кордон.UA"

Суворі заходи на кордонах з Білоруссю

Баржа прямує з білоруського порту "Мозир" до "Річиці", однак 70 кілометрів свого шляху проходить територією України. До пункту призначення судно може прямувати багато днів. Весь цей час за ним пильно стежать з води, суходолу і навіть з повітря. Причалювати до берега категорично заборонено.

Такі суворі заходи небезпідставні. Усі пам'ятають заяви Олександра Лукашенка про потоки зброї, які нібито потрапляють до Білорусі з України. Жодних підтверджень цих фактів Україна так і не дочекалася. Не отримали інформації від білорусів і українські "зелені берети".

Олександр Лукашенко у грудні 2020 року заявив, що в Білорусь з України нібито завозили "тонни зброї".

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що при обміні інформацією не фіксували, що білоруські прикордонники повідомляли про те, що відбувається великий потік зброї з України власне в Білорусь.

Прикордонники не виключили нові провокації

Водночас у відповідній статистиці, яка є в України, за словами Демченка, мовиться виключно про одиниці, переважно зброю травматичного характеру. Схожих заяв було декілька, тож прикордонники не виключають нові провокації з боку сусідів. Це можуть бути не просто слова.

Катерний склад, безпілотна авіація – вони активно відстежують прохід таких суден річками, аби не допустити жодних порушень або ж висадки окремих груп людей, або ж вивантаження чи завантаження якихось предметів, речей,

– сказав Андрій Демченко.

До охорони цієї ділянки залучають і прикордонних дільничних інспекторів, оперативно-розшукові підрозділи та спецпризначенців загону ДОЗОР. Їхні швидкісні катери долають величезні простори Київського водосховища за лічені хвилини. Опинившись у міжнародній ізоляції, Мінськ просуває поглиблення інтеграції з країною-агресором – у межах Союзної держави, що передбачає і спільну охорону кордонів зокрема.



Мінськ просуває поглиблення інтеграції з Росією / Фото "БелТА"

Про те, що до цього активно готуються, свідчить інтенсивність спільних військових маневрів на території Білорусі. Загальновідомий "Захід" – лише один з них. Також є "Непорушне братство" у межах Організації договору про колективну безпеку та низка інших, на яких відпрацьовують об'єднані дії на кордоні.

Наприклад, офіційна програма навчань "Слов'янське братерство – 2020" передбачала захист рубежів Союзної держави у повітряному просторі. З огляду на це, поява на північних кордонах України озброєних військових у формі прикордонної служби ФСБ та інших силовиків Росії може бути лише питанням часу.

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