Прикордонники оримали 2 нових гелікоптери Airbus: їх використають на кордоні з Білоруссю

Українські прикордонники отримали 2 французькі гелікоптери Н-125, які виготовила компанія Airbus Helicopters. До Києва вони прибули у суботу, 20 листопада.

Пресслужба МВС України розповіла, що у 2020 році Україна вже отримали 2 гелікоптери типу Н-125. Водночас ті, які прилетіли у 2021 році, укомплектовані краще.

Зауважте Британський винищувач впав у Середземне море

Обладнанням дозволяє вдень та уночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора

– мовиться у повідомленні.

У МВС України наголосили, що відео можна відразу передавати в наземний командний пункт.

Гелікоптери Airbu прибули до Києва / МВС України

Гелікоптери Airbus оснащені:

супутниковими передавачами;

гучномовцями;

системами цифрового зв'язку;

спеціалізованими авіаційними прожекторами;

камерами з високою роздільною здатністю Flir;

електричними лебідками;

аварійним плавучим спорядженням.

Загалом Україні передадуть 24 нові вертольоти