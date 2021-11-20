Прикордонники оримали 2 нових гелікоптери Airbus: їх використають на кордоні з Білоруссю
20 листопада 2021 , 16:03Читать новость на русском
Українські прикордонники отримали 2 французькі гелікоптери Н-125, які виготовила компанія Airbus Helicopters. До Києва вони прибули у суботу, 20 листопада.
Пресслужба МВС України розповіла, що у 2020 році Україна вже отримали 2 гелікоптери типу Н-125. Водночас ті, які прилетіли у 2021 році, укомплектовані краще.
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Обладнанням дозволяє вдень та уночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора
– мовиться у повідомленні.
У МВС України наголосили, що відео можна відразу передавати в наземний командний пункт.
Гелікоптери Airbu прибули до Києва / МВС України
Гелікоптери Airbus оснащені:
- супутниковими передавачами;
- гучномовцями;
- системами цифрового зв'язку;
- спеціалізованими авіаційними прожекторами;
- камерами з високою роздільною здатністю Flir;
- електричними лебідками;
- аварійним плавучим спорядженням.
Загалом Україні передадуть 24 нові вертольоти
- Загалом Держприкордонслужба отримає 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125. Їх усі застосовуватимуть для охорони державних кордонів та узбережжя прикордонних водойм.
- Ці гелікоптери є достатньо економічними: потребують значно менше палива.
- Наразі в Україні навчають фахівців, які працюватимуть з гелікоптерами. Зокрема, мовиться про пілотів та механіків.