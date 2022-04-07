Прикордонники підняли прапор у найпівнічнішій точці України: яскраве відео
7 квітня 2022 , 14:40Читать новость на русском
Українські прикордонники підняли прапор у найпівнічнішій точці нашого кордону. Тепер над Грем'ячем майорить стяг України.
Синьо-жовтий прапор на Чернігівщині підняли прикордонники підрозділу "Сіверськ".
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Вони стоять на захисті кордону в найпівнічнішій точці нашої Батьківщини – селі Грем'ячі.
Прикордонники підняли прапор у найпівнічнішій точці України: відео
До слова, 2 квітня на проммайданчику Чорнобильської АЕС підняли синьо-жовтий прапор. Також над нещодавно раніше окупованою атомною станцією пролунав гімн України. ЗСУ звільнили 59 працівників АЕС, які пережили вторгнення окупантів.
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