Прикордонники підняли прапор у найпівнічнішій точці України: яскраве відео

Українські прикордонники підняли прапор у найпівнічнішій точці нашого кордону. Тепер над Грем'ячем майорить стяг України.

Синьо-жовтий прапор на Чернігівщині підняли прикордонники підрозділу "Сіверськ".

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Вони стоять на захисті кордону в найпівнічнішій точці нашої Батьківщини – селі Грем'ячі.

Прикордонники підняли прапор у найпівнічнішій точці України: відео



До слова, 2 квітня на проммайданчику Чорнобильської АЕС підняли синьо-жовтий прапор. Також над нещодавно раніше окупованою атомною станцією пролунав гімн України. ЗСУ звільнили 59 працівників АЕС, які пережили вторгнення окупантів.

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