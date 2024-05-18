Тримає те, що вдома чекають: як прикордонники "Помсти" стримують росіян у районі Сватового

На Сватівському напрямку Луганщини українські підрозділи намагаються не підпустити ворога до передових рубежів. Прикордонник бригади "Помста" Роман міг уникнути мобілізації, бо вдома на нього чекають четверо дітей, але він добровільно пішов до ТЦК.

Бійці "Помсти" наголошують, що коли ворог наступає на рідну землю – вони не могли залишитися осторонь, хоч також мають сім'ї та дітей. Про життя на позиціях гранатометників Луганського прикордонного загону розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Про життя на позиціях

Прикордонних Роман прикриває піхоту з американського гранатомета МК-19. У його побратима Олександра – особлива мотивація: за кілька десятків кілометрів від фронту – дім прикордонника.

Бійці не скаржаться на умови, в яких ведуть бої. Для них головне завдання – завдати якнайбільших втрат ворогу.

Зараз в росіян на цьому напрямку нема такого бездумного обстрілу, як було на минулих ротаціях. Колись вони просто насипали, насипали, а тут уже б'ють прицільно,

– розповів Олександр.

Окупанти добре працюють завдяки своїй розвідці, тому треба максимально маскуватися, обмежувати пересування. Це допоможе врятувати не тільки своє життя, але й побратимів. Військові розуміють, що прилетіти може у будь-яку хвилину, тому треба бути особливо обережним і завжди напоготові.

"Треба вчасно впасти, вчасно зайти в укриття. І все буде нормально", – додав боєць.

Найбільша мотивація – це сім'я

Всі бійці наголошують, що найбільше їх мотивують сім'ї, які чекають на них вдома. Завдяки сучасним технологіям вони можуть бачити своїх рідних, спілкуватися з дітьми.

Тут у нас все добре. Душ, інтернет, солодощі – без цього можна обійтись. Головне, хто тебе чекає вдома – це тримає. Мене вдома чекає сім'я, дружина, четверо дітей. Найстаршій доньці 14 років, найменшій – півтора,

– розповів прикордонник Луганського загону Роман.

Він зізнається, що діти важко переносять розлуку, але як тільки випадає нагода, він одразу телефонує їм по відеозв'язку. Пригадує, що коли крайній раз їхав з дому, діти плакали. Його побратим також підтверджує, що сім'я – це найсильніша мотивація, яка його підтримує.

Звичайно, були сльози. Але, що поробиш, таке життя,

– додав Роман.

Треба захищати свій дім

Прикордонних Луганського загону Олександр наголосив, що всі українці мають розуміти свій конституційний обов'язок – захищати Україну. Тому кожна свідома людина має так робити й до цього навіть не варто закликати чи додатково мотивувати.

Військовий розповів, що вся його сімя пішла воювати, бо зрозуміла, як просувається фронт. Їхній дім вже дуже близько.

"Мотивація в тому, що мені не хочеться віддавати землю, яку дістали мої діди та бабусі. Це моя земля і я її нікому не віддам. Коли ти працюєш на своїй землі, то розумієш навіть, як вона пахне: як пахне свіжо оброблена земля, скошена стерня, як пахне солома, коли впала роса. Ти це розумієш і нікому не віддаси", – наголосив боєць.