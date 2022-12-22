"Повідомили" про незаконне перебування в Україні, – прикордонники про поранення Рогозіна

Увечері 21 грудня окупованому Донецьку обстріляли кафе "Шеш-Беш". Там святкував свій день народження ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

У ДПСУ прокоментували поранення Рогозіна в Донецьку. Йому "повідомили", що він незаконно перебуває в Україні.

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Що сказали в ДПСУ

Днями Держприкордонслужба встановила, що громадянин Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, а тому цій особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про "привітання" Рогозіна

Увечері 21 грудня окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Він отримав поранення.

Зранку 22 грудня він прокоментував своє поранення. Він заявив, що в кафе була робоча зустріч. А також розповів, що у тому готелі проживав останні декілька місяців.

За його інформацією, готель обстріляли близько 19:45, було декілька "високоточних влучень". На ексглаву "Роскосмосу" чекає операція, металевий уламок увійшов вище за праву лопатку.

Також поранення отримали ще декілька людей, які є близькими до оточення Рогозіна. Ватажок донецьких бойовиків Пушилін повідомив, що унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, 6 осіб отримали поранення. Окупаційна влада стверджує, що це була диверсія. В обстрілах вони звинувачують ЗСУ.

Заклад "Шеш-Беш" розташований на першому поверсі будівлі у Ленінському районі Донецька.