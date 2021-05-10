Прикордонники провели спільні навчання з фрегатом морської охорони США – відео

Флагман Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" та корабель Берегової охорони США Hamilton провели спільні навчання у морі. Це відбувалося впродовж 2 днів.

Екіпажі відпрацювали злагоджені дії з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО. Вони виконували складні елементи маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організовували протидиверсійну оборону корабля.

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За навчаннями спостерігали кораблі Росії

Усі елементи навчань відбувалися під спостереженням кораблів Росії. Однак вони не просто спостерігали, а й створювали додаткові ускладнення для маневрів.

Російські кораблі оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.

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