Прикордонники провели тактичні навчання на Донеччині: відео

Для підтримання належного рівня навченості персоналу та злагодженості дій підрозділів прикордонники у Донецькій області провели заходи бойової підготовки.

Заходи проходили в районі умовної лінії держрубежу, де персонал відпрацьовував тактичні завдання на незнайомій місцевості, практично облаштовував оборонні позиції та здійснив марш у складі підрозділу.

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Бойова підготовка є основним елементом навчального процесу і повсякденної діяльності особового складу підрозділів прикордонного відомства, що спрямована на досягнення необхідного рівня готовності до виконання завдань,

– йдеться повідомленні.

За результатами навчань персонал продемонстрував високий рівень боєздатності підрозділу, а кожен військовослужбовець підвищив рівень своєї професійної майстерності.

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