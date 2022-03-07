Прикордонники та бійці ЗСУ нищать "заблукалих на навчанні" окупантів разом із технікою

Російські окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат. Прикордонники та бійці ЗСУ на Луганщині нищать ворогів разом з їхньою технікою.

Прикордонники продовжують виконувати бойові завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Вони діють разом із побратимами зі Збройних сил та інших підрозділів сил оборони.

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Захисники нищать ворожу техніку

У Держприкордонслужбі розповіли, що відбиваючи атаки ворога на сході України, захисники не дають загарбникам перейти у наступ.

В бою прикордонники з воїнами ЗСУ та Нацгвардії нищать "заблукалих на навчанні" окупантів разом з технікою, або зупиняють просування колон противника. Ось один з результатів мужніх дій захисників України на Луганщині,

– мовиться у повідомленні.

Українські бійці не збираються відступати. Адже вороги прийшли на нашу землю, тож вони постійно відчуватимуть на собі всю лють за вбитих жінок, дітей та знищені міста.

Дивіться фото, як захисники знищують ворожу техніку / Фото Держприкордонслужби

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